"Dwie strony". Nowy, autorski program w TVN24

Czy można wyjechać i pozostać patriotą? Podcast Tomasza Terlikowskiego pt. "Istota rzeczy" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W programie "Dwie strony" najważniejsze jest zderzenie poglądów i dyskusja. A także najgorętsze tematy, które rozpalają opinię publiczną.

Co tydzień dziennikarz zaprosi gościa, z którym/którą będzie debatował i konfrontował swoje poglądy w sprawach światopoglądowych, społecznych i politycznych. Nie ma tematów tabu, pomijanych czy lekceważonych. Wszystko, co jest interesujące, inne, co porusza i budzi emocje, na pewno znajdzie miejsce w programie. Kluczem do spojrzenia szerzej na zagadnienie są różnorodne opinie.

OGLĄDAJ: Usłyszał pytanie, czy już się pakują. Gdzie kończy się patriotyzm, a zaczyna zdrada? Zobacz cały materiał

Spojrzenie na ten sam problem z różnych stron

- Rozmowa, spór, starcie racji czy spojrzenie na ten sam problem z różnych stron. Taki ma być ten program. Będę, wraz z gośćmi, próbował pokazać, że można różnić się i rozmawiać, i że odmienność perspektyw nie powinna być przeszkodą w rozmowie i dialogu. Będzie więc czasem ostro. Czasem słodko, a czasem gorzko, ale mam nadzieję, że zawsze ciekawie - mówi Tomasz Terlikowski.

Spotkanie Terlikowskiego z profesor Płatek w sobotę o 18:00 w TVN24.

Tomasz Terlikowski Źródło: Bartek Krupa

Podcast "Terlikowski. Istota rzeczy" w TVN24+

Dziennikarz i publicysta prowadzi także w TVN24+ autorski podcast "Terlikowski. Istota rzeczy".

Jego tematem są pytania fundamentalne - o wiarę i zwątpienie, o moralność i politykę, o granice wolności i odpowiedzialności. Wraz z zaproszonymi gośćmi - dziennikarzami, naukowcami, twórcami - autor konfrontuje różne perspektywy i doświadczeń.

Do pierwszej rozmowy Terlikowski zaprosił Aleksandrę Walczak z redakcji orientuj.się i Esterę Flieger, publicystkę "Rzeczpospolitej". Dyskusja dotyczyła między innymi tego, jak dziś powinniśmy rozumieć patriotyzm.

Dodatkowo dziennikarz publikuje w TVN24+ swoje teksty.

OGLĄDAJ: TVN24 HD