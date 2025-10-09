Logo strona główna
Polska

"Dwie strony". Nowy, autorski program w TVN24

Tomasz Terlikowski
Czy można wyjechać i pozostać patriotą? Podcast Tomasza Terlikowskiego pt. "Istota rzeczy"
Źródło: TVN24
W najbliższą sobotę o godzinie 18:00 odbędzie się premiera nowego programu, w którym każdy temat będzie traktowany z dwóch stron. Na żywo. Bez tabu. Bez ściemy. Czasem na ostro, czasem w zgodnej atmosferze. Ale zawsze prawdziwie. W pierwszym odcinku gościnią Tomasza Terlikowskiego będzie profesor Monika Płatek. Ich starcie już 11 października w TVN24. Dziennikarz prowadzi także w TVN24+ autorski podcast "Terlikowski. Istota rzeczy".

W programie "Dwie strony" najważniejsze jest zderzenie poglądów i dyskusja. A także najgorętsze tematy, które rozpalają opinię publiczną.  

Co tydzień dziennikarz zaprosi gościa, z którym/którą będzie debatował i konfrontował swoje poglądy w sprawach światopoglądowych, społecznych i politycznych. Nie ma tematów tabu, pomijanych czy lekceważonych. Wszystko, co jest interesujące, inne, co porusza i budzi emocje, na pewno znajdzie miejsce w programie. Kluczem do spojrzenia szerzej na zagadnienie są różnorodne opinie.

OGLĄDAJ: Usłyszał pytanie, czy już się pakują. Gdzie kończy się patriotyzm, a zaczyna zdrada?
Szczątki drona

Usłyszał pytanie, czy już się pakują. Gdzie kończy się patriotyzm, a zaczyna zdrada?

Spojrzenie na ten sam problem z różnych stron

- Rozmowa, spór, starcie racji czy spojrzenie na ten sam problem z różnych stron. Taki ma być ten program. Będę, wraz z gośćmi, próbował pokazać, że można różnić się i rozmawiać, i że odmienność perspektyw nie powinna być przeszkodą w rozmowie i dialogu. Będzie więc czasem ostro. Czasem słodko, a czasem gorzko, ale mam nadzieję, że zawsze ciekawie - mówi Tomasz Terlikowski. 

Spotkanie Terlikowskiego z profesor Płatek w sobotę o 18:00 w TVN24.

Tomasz Terlikowski
Tomasz Terlikowski
Źródło: Bartek Krupa

Podcast "Terlikowski. Istota rzeczy" w TVN24+

Dziennikarz i publicysta prowadzi także w TVN24+ autorski podcast "Terlikowski. Istota rzeczy".

Jego tematem są pytania fundamentalne - o wiarę i zwątpienie, o moralność i politykę, o granice wolności i odpowiedzialności. Wraz z zaproszonymi gośćmi - dziennikarzami, naukowcami, twórcami - autor konfrontuje różne perspektywy i doświadczeń.

Do pierwszej rozmowy Terlikowski zaprosił Aleksandrę Walczak z redakcji orientuj.się i Esterę Flieger, publicystkę "Rzeczpospolitej". Dyskusja dotyczyła między innymi tego, jak dziś powinniśmy rozumieć patriotyzm.

Dodatkowo dziennikarz publikuje w TVN24+ swoje teksty

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bartek Krupa

