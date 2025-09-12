Kluczowe fakty:

- Skoro tak, to niech ta sama zasada dotyczy również parlamentarzystów - tak mówią nam samorządowcy, którzy są przeciwnikami dwukadencyjności. Argumentują też, że odgórne ograniczanie okresu, w którym ktoś może sprawować rządy odbiera mu bierne prawo wyborcze, natomiast mieszkańców pozbawia możliwości docenienia gospodarza, który się sprawdza.

Za dwukadencyjnością, jak mówi nam prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Katarzyna Kuć-Czajkowska, przemawia natomiast to, że być może udałoby się uciąć zależności i powiązania, jakie tworzą się nieraz wokół włodarzy dużych miast.