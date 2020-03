"Na żądanie jednej partii prezydent podpisał ustawę, przeciwko której protestowali wszyscy"

To pokazuje prezydenturę bardzo wąską. Czyli nie prezydent wszystkich Polaków, tylko prezydent bardzo wąskiej grupy Polaków - powiedziała w "Faktach po Faktach" politolog dr Anna Materska-Sosnowska, komentując zgodę Andrzeja Dudy na przekazanie mediom państwowym prawie dwóch miliardów złotych. - Rząd przekonuje, że ma jakieś pieniądze, które może w dowolnej chwili wyjąć. To pokazuje, że państwo działa na zlecenie polityków - ocenił socjolog dr Robert Sobiech.

"Prezydent nie musiał tego podpisywać"

- Pod logo jednej partii i na żądanie de facto jednej partii (prezydent Andrzej Duda - red.) podpisał ustawę, przeciwko której protestowali wszyscy. Co to pokazuje? To pokazuje prezydenturę bardzo wąską. Czyli nie prezydent wszystkich Polaków, tylko prezydent bardzo wąskiej grupy Polaków - komentowała w “Faktach po Faktach” dr Anna Materska-Sosnowska.