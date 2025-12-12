Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Rząd Tuska miał być mniejszy i tańszy. No to policzyliśmy

Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Obecna Rada Ministrów nie jest najmniej liczną spośród rządów po 1989 roku
Obecna Rada Ministrów nie jest najmniej liczną spośród rządów po 1989 roku
Źródło: Paweł Supernak/PAP
W kampanii wyborczej Donald Tusk zapowiadał - w razie wygranej - odchudzenie rządu. Nie udało się. Z kolei tegoroczna rekonstrukcja jego gabinetu miała być wręcz "systemową zmianą". Na półmetku kadencji sprawdzamy, co zostało z tych obietnic.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Obecnie Rada Ministrów Donalda Tuska wciąż liczy ponad 20 członków.
  • Mimo deklaracji także wiceministrów nie jest wiele mniej.
  • Koszty bieżącej działalności kancelarii premiera przekroczyły 320 milionów złotych. Są wyższe niż rok wcześniej.
  • No i nie należy zapominać o Ministerstwie Przemysłu, które okazało się kosztownym eksperymentem.

Jednym z zarzutów wobec rządzącej w latach 2015-2023 Zjednoczonej Prawicy ze strony ówczesnej opozycji - Koalicji Obywatelskiej - była zbyt duża liczba członków rządu i rosnące wydatki na jego utrzymanie. W jednym ze "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów!" zapowiedziano: "zmniejszymy liczbę ministrów i wiceministrów". Nie zadeklarowano, ile stanowisk miałoby ubyć. Donald Tusk już jako premier powtórzył tę zapowiedź w lutym 2025 roku, czyli po roku rządzenia, gdy obiecywał rekonstrukcję rządu po czerwcowych wyborach prezydenckich: "To będzie zmiana systemowa. Będziemy mieli nie jeden z największych rządów w Europie, tylko jeden z najmniejszych rządów w Europie, jeśli chodzi o strukturę rządu".

Deklaracja zmniejszenia liczebności rządu padła w "100 konkretach"
Deklaracja zmniejszenia liczebności rządu padła w "100 konkretach"
Źródło: Koalicja Obywatelska

Czy tę obietnicę spełniono? Przez dwa lata gabinet Donalda Tuska - tworzony przez cztery ugrupowania: Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskę 2050 i Lewicę - wcale nie stał się mniej liczny, niż wcześniej bywało. W pierwszym roku należał wręcz do najliczniejszych po 1989 roku. Potem udało się go nieco zmniejszyć, lecz czy można to uznać za "zmianę systemową"?

Przedstawiamy podsumowanie po dwóch latach istnienia tego gabinetu.

Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Serwis społecznościowy pozywa rząd Australii. "Zakaz utrudnia debatę polityczną"
BIZNES
imageTitle
"Makabryczna czerwona kartka". Polała się krew
EUROSPORT
chleb smalec cenula shutterstock_2479812325
Dietetyk obalił największy mit i rozpętał burzę. "Nie wyjdzie to nikomu na zdrowie"
Zdrowie
Śmiertelny wypadek w miejscowości Ciecierzyn pod Lublinem
Śmiertelny wypadek, zablokowana droga
Lublin
Barham Salih
"Fakty" TVN: Wysokim Komisarzem ONZ do spraw Uchodźców ma być Irakijczyk
Świat
Andrzej Duda
Andrzej Duda i ZEN.COM. Litwa właśnie nałożyła na firmę karę 1,8 mln euro
Piotr Szostak
Sonda MAVEN na tle Marsa - wizja artystyczna
Łączność padła. Komunikat NASA
METEO
pap_20230820_2PN
Europejscy liderzy po spotkaniu "koalicji chętnych": żadnych ustępstw
Świat
2910N104V CPK ZABLOTNIA 04
Afera CPK. Działka wraca do państwa
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Ukraina "zaproponowała termin" spotkania z Zełenskiego z Nawrockim. "Oczekuje na odpowiedź"
Polska
Szefowie MSW Polski i Ukrainy Marcin Kierwiński i Ihor Kłymenko
Umowa między Polską i Ukrainą. Zastąpi dokument sprzed 25 lat
Polska
Sarah Dzafce
Pierwszy taki przypadek. 23-latka traci tytuł Miss Finlandii przez zdjęcie
Świat
imageTitle
Kolejny błysk i wyczyn Jokicia. Przed nim już tylko jedna legenda
EUROSPORT
napoje energetyczne
Pił osiem energetyków dziennie, zdrowy mężczyzna dostał udaru
Zdrowie
Nicolas Maduro, Władimir Putin
Trump mu groził. Maduro zadzwonił do Putina
Świat
Rozliczenie afer z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy było jedną z głównych obietnic koalicji 15 października
Jak idą rozliczenia afer Zjednoczonej Prawicy?
Michał Istel
stambul korki ulica korek shutterstock_1404298688
Spędzają w korku prawie pięć dni w roku. Niechlubny lider
BIZNES
imageTitle
Życiowy sukces w wieku 19 lat. To nie miało prawa się wydarzyć i powtórzyć
EUROSPORT
USA
"Sytuacja jest niebezpieczna i nie wiemy dokładnie, co się stanie"
METEO
Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną
Grupa handlująca lekami z morfiną rozbita. Wśród zatrzymanych lekarka
WARSZAWA
mleko shutterstock_730953745
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofywane ze sklepów
BIZNES
imageTitle
Rok po straszliwym wypadku wrócił na stok. "Nic nie może się z tym równać"
EUROSPORT
Sejm
Sześć partii w Sejmie, dwie poza nim. Konfederacja znów na podium. Sondaż
Polska
Policjanci zabezpieczyli krzewy
Za tę uprawę może trafić do więzienia na trzy lata
Rzeszów
Niedźwiedź brunatny
Krążą po okolicy od tygodni, dzięki nim "złodzieje trzymają się z daleka"
METEO
pc
Petru: taka prezydentura służy Braunowi
Polska
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Jedna z ośmiu takich niedziel w roku
BIZNES
"Bez końca", reż. Michał Marczak
Film "Bez końca" Michała Marczaka powalczy o prestiżową nagrodę
Justyna Kobus
imageTitle
Legia sięga dna. Wyrównała wstydliwy rekord sprzed sześciu dekad
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban prezydentem? "Plan awaryjny ratowania systemu"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica