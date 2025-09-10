Komunikat MEN. Co z lekcjami?

"Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół" - pisze MEN. W komunikacie opublikowanym w serwisie X resort edukacji zapewnił, że po nocnym ataku dronów i naruszeniu polskiej granicy, jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodami. Zalecił śledzenie komunikatów.
Niespokojny poranek. Rosyjskie drony nad terytorium Polski
W trakcie ataku Rosji na Ukrainę przestrzeń powietrzna Polski "została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Część z nich została zestrzelona, trwają poszukiwania szczątków. Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się - podało o godzinie 7.44 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Służby apelują, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach.
Autorka/Autor: zeb//am
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN