Komunikat MEN. Co z lekcjami?

"Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół" - pisze MEN. W komunikacie opublikowanym w serwisie X resort edukacji zapewnił, że po nocnym ataku dronów i naruszeniu polskiej granicy, jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodami. Zalecił śledzenie komunikatów.

Niespokojny poranek. Rosyjskie drony nad terytorium Polski

W trakcie ataku Rosji na Ukrainę przestrzeń powietrzna Polski "została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Część z nich została zestrzelona, trwają poszukiwania szczątków. Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się - podało o godzinie 7.44 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Służby apelują, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach.