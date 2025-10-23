Logo strona główna
Polska

Dorota Sokołowska z nagrodą "Ślad" imienia biskupa Jana Chrapka

Dorota Sokołowska
Dorota Sokołowska z nagrodą "Ślad" imienia biskupa Chrapka
Źródło: PAP/Marcin Obara
Dorota Sokołowska została laureatką Nagrody Dziennikarskiej "Ślad" imienia biskupa Jana Chrapka. Dziennikarka i prezenterka Polskiego Radia Białystok została doceniona za regularne podejmowanie na antenie radiowej i w publikacjach książkowych tematyki wyzwań stojących przed współczesnym Kościołem.

Nagrody wręczono w środę podczas uroczystej gali w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Dorota Sokołowska jest dziennikarką i prezenterką Polskiego Radia Białystok, wydawcą magazynu kulturalnego "Podróże po kulturze", autorką audycji dokumentalnych i reportaży.

Nie robili tego od prawie 500 lat. Tak wyglądała wspólna modlitwa króla i papieża 

Nie robili tego od prawie 500 lat. Tak wyglądała wspólna modlitwa króla i papieża 

Świat
Kościół liczy wiernych

Kościół liczy wiernych

Dorota Sokołowska nagrodzona

Kapituła doceniła ją za "wrażliwość w prezentowaniu ludzkich losów na tle kulturowej i religijnej tożsamości mieszkańców Podlasia oraz systematyczne dokumentowanie życia i tradycji Polaków na Wileńszczyźnie i Kresach Wschodnich. A także za regularne podejmowanie na antenie radiowej i w publikacjach książkowych tematyki wyzwań stojących przed współczesnym Kościołem".

Sokołowska, odbierając nagrodę podkreśliła, że dziennikarze są "pomostami wiążącymi przeszłość i przyszłość". - W swojej pracy w dłoni trzymam mikrofon i zawsze wydawało mi się, że trzeba trzymać go stabilnie i mocno. Okazuje się, że można go trzymać delikatnie, tak żeby można było zmieścić tutaj jeszcze całą miłość, którą dostaliśmy z góry, całe dobro, które zawsze zwycięża ze złem i wiarę w to, że mimo tego, że współczesny świat mówi i nie czeka na odpowiedź, to warto jest nie tylko słuchać, ale też rozumieć - zaznaczyła.

Dorota Sokołowska na Gali Nagrody Dziennikarskiej "Ślad" im. biskupa Jana Chrapka
Dorota Sokołowska na Gali Nagrody Dziennikarskiej "Ślad" im. biskupa Jana Chrapka
Źródło: PAP/Marcin Obara

"Wezwanie do osobistej refleksji"

Metropolita warszawski abp Adrian Galbas podkreślił, że Dom Arcybiskupów Warszawskich, w którym odbywa się gala nagrody "Ślad" ma ambicję, która przyświecała patronowi tej nagrody, by "być miejscem otwartym, dialogicznym, raczej próbującym szukać sposobu na budowanie mostów niż murów". - Bardzo gratuluję wszystkim nominowanym i nagrodzonym, i bardzo wam życzę, i nam wszystkim, żebyśmy zostawiali po sobie takie ślady, które innych zachęcą, a nie zniechęcą - dodał.

Michał Kłosowski, Dorota Sokołowska i Tomasz Stawiszyński
Michał Kłosowski, Dorota Sokołowska i Tomasz Stawiszyński
Źródło: PAP/Marcin Obara

Nagroda Dziennikarska "Ślad" im. bp. Jana Chrapka przyznawana jest od 2002 r. Laureatami jej dotychczasowych edycji byli kolejno: Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Brygida Grysiak, ks. Andrzej Draguła, Tomasz Krzyżak, Tomasz Terlikowski, Paulina Guzik, Monika Białkowska, Małgorzata Ziętkiewicz oraz Marek Kita.

W tym roku do nagrody nominowani byli także Michał Kłosowski oraz Tomasz Stawiszyński.

"Dwie strony". Nowy, autorski program w TVN24
"Dwie strony". Nowy, autorski program w TVN24

Patronem nagrody jest bp Jan Chrapek (1948–2001), michalita, człowiek mediów i przyjaciel środowiska dziennikarskiego. Był doktorem teologii, duszpasterzem i naukowcem w zakresie współczesnych mediów. Studiował w Lublinie i Louvain.

W latach 1983-1986 był redaktorem naczelnym miesięcznika "Powściągliwość i Praca", w okresie 1986-1992 przełożonym generalnym zgromadzenia księży michalitów. Był autorem licznych publikacji z zakresu teologii pastoralnej, zwłaszcza środków społecznego przekazu, m.in. "Recepcja programów TV przez młodzież" i "Kościół a media". Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1992 do 1994 r. był biskupem pomocniczym drohiczyńskim, w latach 1994-1999 biskupem pomocniczym toruńskim. Od 1999 roku do śmierci był biskupem radomskim.

51 min
"Widziała w nim przyszłego lidera Kościoła". Dlaczego została wymazana z życiorysu Jana Pawła II?

"Widziała w nim przyszłego lidera Kościoła". Dlaczego została wymazana z życiorysu Jana Pawła II?

Czarno na białym. Podcast
Kmieciak o reportażach "Tajemnica korespondencji". "Pewna istotna cecha wspólna"

Kmieciak o reportażach "Tajemnica korespondencji". "Pewna istotna cecha wspólna"

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

