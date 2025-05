Doniesienie na Wojciecha Olszańskiego po bulwersującym nagraniu. "Zapowiada mordowanie przeciwników"

Grzegorz Braun zakłócający posiedzenie Parlamentu Europejskiego podczas minuty ciszy z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Źródło: TVN24

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował o zawiadomieniu do prokuratury w sprawie Wojciecha Olszańskiego, pseudonim Jaszczur, który ma na swoim koncie wiele wyroków. Tym razem chodzi o opublikowane w sieci nagranie. "Neofaszyści z Kamractwa oficjalnie poparli Karola Nawrockiego (...), a ich lider zapowiada mordowanie przeciwników politycznych" - napisał OMZRiK.

Wojciech Olszański, pseudonim Jaszczur, to patostreamer i lider skrajnie prawicowego, nacjonalistycznego ruchu Kamratów. W 2023 roku założył partię Rodacy Kamraci, która w listopadzie zeszłego roku, jak informowały media, decyzją sądu została wykreślona z ewidencji partii politycznych.

Olszański znany jest z głoszenia skrajnie prawicowych, antysemickich i prorosyjskich poglądów. Był już skazywany za nawoływanie do nienawiści i zabójstw.

Olszański wspólnie z Marcinem Osadowskim prowadził kanał na YouTube, który został usunięty za naruszenia zasad społeczności serwisu. Obecnie swoje programy zamieszczają na innej platformie. Fragmenty z nich często krążą po sieci, wywołując oburzenie.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie Olszańskiego

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych, że składa zawiadomienie do prokuratury w związku z nagraniem opublikowanym w internecie. OMZRiK napisał, że "Wojciech Olszański ogłasza poparcie Nawrockiego przez neofaszystów i chce zabijać zwolenników Trzaskowskiego".

Wskazał, że na nagraniu Olszański "wrzeszczy do swoich zwolenników, wymachując bagnetem": "Koniec grzeczności, teraz jest wojna, teraz wyciągamy długie noże. Za Karolaaaa!!!".

Wojciech Olszański z bagnetem. Obok Marcin Osadowski

"Neofaszyści z Kamractwa oficjalnie poparli Karola Nawrockiego (...). A ich lider zapowiada mordowanie przeciwników politycznych. Czy potrzeba politycznego morderstwa, by wreszcie Państwo Polskie wzięło się na poważnie za to niebezpieczne towarzystwo?" - pyta Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. "Zawiadamiamy prokuraturę, składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Olszańskiego i (Marcina-red.) Osadowskiego" - czytamy w poście Ośrodka.

Wspomniane nagranie jest bardzo wulgarne, dlatego nie będziemy go publikować. Pada w nim wiele przekleństw. Olszański wykrzykuje między innymi "Rżnąć, k****, wrogów ojczyzny. To jest ten moment. Potem się będziemy dzielić łupami". Obraża też kobiety.

Wyroki na koncie Olszańskiego

We wtorek "Nowości. Dziennik Toruński" przekazał, że Olszański usłyszał wyrok za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym wobec Ukraińców i Żydów. Sąd Okręgowy w Toruniu skazał Olszańskiego na dwa lata prac społecznych, po 20 godzin miesięcznie. Jak napisały "Nowości", sędzia jako dodatkową karę ogłosiła podanie wyroku do publicznej wiadomości przez trzy miesiące na stronie internetowej sądu. Orzeczenie jest nieprawomocne.

To nie pierwszy wyrok na jego koncie.

30 kwietnia 2023 roku Olszański opuścił zakład karny, w którym odbywał wyrok sześciu miesięcy pozbawienia wolności wydany w 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Jak pisała "Gazeta Wyborcza", Olszański został oskarżony o publiczne nawoływanie do mordowania przeciwników politycznych. "GW" informowała, że podczas odbywania wyroku Olszański wnioskował o zamianę więzienia na dozór elektroniczny, ale sąd nie wyraził na to zgody, "argumentując, że jest on osobą agresywną, siejącą nienawiść, jest antysemitą, neofaszystą i nacjonalistą".

Także w kwietniu 2023 roku został skazany, na razie w pierwszej instancji, przez sąd w Bydgoszczy na rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny. Wyrok zapadł po tym, jak pod koniec stycznia 2022, roku podczas manifestacji zorganizowanej w Bydgoszczy, której uczestnicy sprzeciwiali się ustawie antycovidowej, Olszański wykrzykiwał, że trzyma "kij na poselski ryj". Groził posłom i posłankom, którzy głosowaliby za projektem.

W grudniu 2022 roku Olszański został prawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa na dwa lata ograniczenia wolności z nakazem wykonywania 20 godzin prac społecznych w miesiącu za publiczne znieważanie na swoim kanale osób pochodzenia żydowskiego.

W październiku zeszłego roku sąd skazał go prawomocnie na prace społeczne za znieważenie nauczycielki z Sosnowca. Wyrok związany jest z okresem pandemii.

