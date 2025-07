Donald Tusk: sprawę wyborów prezydenckich uważam za zamkniętą

Tusk: sprawę wyborów prezydenckich uważam za zamkniętą Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef rządu mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o nieprawidłowościach w niektórych komisjach wyborczych w trakcie drugiej tury wyborów prezydenckich. Jak wykazała prokuratura, głosy w pewnych przypadkach były przypisywane nie temu kandydatowi, na którego zostały oddane. Ostatecznie jednak nie wpłynęło to na ostateczny werdykt wyborców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Jest raport

Tusk o sprawie nieprawidłowości w czasie wyborów: sprawa zamknięta

Tusk zapytany, czy wciąż uważa, że każdy głos się liczy, odpowiedział: - Każdy głos się liczy. To jest kwestia nie tylko oczywista, konstytucyjna wynikająca z prawa wyborczego, ale elementarnego szacunku wobec wyborców, ale tutaj mówimy o sytuacji, która powtarza się cyklicznie co każde wybory, że dochodzi do pewnych nieprawidłowości, pomyłek, a nawet prób fałszerstw czy fałszerstw - stwierdził.

Zaznaczył, że kiedy instytucje takie jak Sąd Najwyższy, marszałek Sejmu czy Państwowa Komisja Wyborcza mają podejmować decyzje o ważności wyborów, "to muszą też oceniać skalę tego zjawiska". - Moim zdaniem było ważne, aby pozwolić i sądom, a w dalszym ciągu także prokuraturze, liczyć głosy tam, gdzie pojawiły się uzasadnione i takie zasadnicze wątpliwości dotyczące tych ewentualnych nieprawidłowości - dodał.

- Ja byłbym mniej przekonany do tego, że trzeba dokonać procedury zaprzysiężenia (na prezydenta Karola Nawrockiego - red.), niezależnie od tego, co się będzie działo - przyznał Tusk. Przypomniał, że prokuratura doprowadziła do przeliczenia głosów w części komisji i powiedział, że "dobrze się stało".

- Uważam sprawę za zamkniętą. Rozumiem emocje, sam je przeżywałem. Bardzo źle się stało, że w wielu miejscach doszło do jakichś dwuznacznych sytuacji i dziwiłem się, że od samego początku niektórzy w tym zainteresowani najbardziej, a więc prezydent elekt, liderzy PiS-u podnieśli taki straszliwy krzyk, że ktoś ma zamiar przeliczyć głosy tam, gdzie doszło do nieprawidłowości - ocenił premier.

Tusk o "zamachu stanu": czasami ludzie mówią rzeczy nie do końca przemyślane

Marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia 25 lipca w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta i dokonał tym samym "zamachu stanu".

Zapytany o to, Tusk powiedział, iż "myślał, że temat się skończył". Prowadzący program Piotr Kraśko zwrócił uwagę, że prokuratura zamierza przesłuchać Hołownię w tej sprawie. - Jak ktoś wypowiada tak kontrowersyjne tezy, to musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami - odparł szef rządu.

Stwierdził, że "nie chce w żaden sposób nikomu dokuczać". - Czasami ludzie, nawet najpoważniejsi, mówią rzeczy nie do końca przemyślane. Pan marszałek Hołownia starał się publicznie wyjaśnić to - raczej - nieporozumienie dla niego kosztowne, jak zauważyliśmy wszyscy, ale ja uważam temat za zamknięty - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD