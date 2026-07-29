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Polska

Donald Tusk spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim

Mikołaj Stępień
Kamila Grenczyn
Zespół autorów
Oprac. Mikołaj StępieńOprac. Kamila Grenczyn
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Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk po spotkaniu w Lublinie
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski po spotkaniu w Lublinie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP
Przebieg rozmów w Waszyngtonie, kwestie polskich inwestycji w Ukrainie czy współpraca antybalistyczna - między innymi o tym rozmawiali w Lublinie Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski. Premier opublikował wpis w tej sprawie.

W środę prezydent Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk spotkali się w Lublinie. Ukraiński przywódca przybył do Polski tuż po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Spotkanie liderów odbyło się bez obecności mediów i zakończyło się około godziny 18. Niedługo później Tusk przekazał na X, że Zełenski "poinformował go o przebiegu rozmów w Waszyngtonie".

Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk po spotkaniu w Lublinie
Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk po spotkaniu w Lublinie
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP

"Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem" - dodał.

Spotkanie Zełenskiego z Trumpem w Waszyngtonie

Prezydent Ukrainy przybył do Polski w drodze powrotnej z Waszyngtonu, gdzie wtorek przez ponad godzinę rozmawiał w Białym Domu z Trumpem. "Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, aby chronić życie Ukraińców i działać na rzecz pokoju" - napisał Zełenski w serwisie X po rozmowie.

Szef ukraińskiego państwa złożył Trumpowi kondolencje z powodu śmierci republikańskiego senatora Lindseya Grahama. "Był on prawdziwym przyjacielem Ukrainy" - zaznaczył.

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Białym Domu (28 lipca 2026 roku)
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Białym Domu (28 lipca 2026 roku)
Źródło zdjęcia: Reuters

Zełenski w wywiadzie dla telewizji Fox News powiedział, że prezydent USA zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Biały Dom na razie nie skomentował tej deklaracji. Ukraiński lider stwierdził także, że Rosja nie ma już inicjatywy na froncie. Systemy Patriot to dla ukraińskiej armii kluczowe w pełni skuteczne narzędzie obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Ukraiński przywódca już wiosną alarmował o krytycznych brakach amunicji do tych wyrzutni, co spotęgowało uszczuplenie globalnych zapasów w związku z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiDonald TuskUkrainaWojna w UkrainieUSADonald TrumpLublin
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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