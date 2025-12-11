Rozmowa Tuska z ambasadorem USA "pokazała, jak ważna jest Polska"

Ambasador USA w Polsce Tom Rose: im silniejsza Polska, tym silniejsza Ameryka Źródło: TVN24

"To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się dziś z niezwykle bystrym premierem Polski Donaldem Tuskiem - wielkim polskim patriotą i powszechnie szanowanym przywódcą" - napisał ambasador USA w Polsce Tom Rose.

"Nasza rozmowa pokazała, jak ważna jest Polska dla Stanów Zjednoczonych i jak wiele możemy razem osiągnąć" - przekazał. Jak dodał, "pod przywództwem 'America First' prezydenta Donalda Trumpa, sojusz USA-Polska umacnia się, a przewodzą mu liderzy tacy jak premier Tusk".

It was my great honor to meet today with Poland’s razor-sharp Prime Minister Donald Tusk — a great Polish patriot and widely respected leader. Our conversation underscored how vital Poland is to the United States and how much we can achieve together. Under @realDonaldTrump’s… pic.twitter.com/JFfvcJVK3c — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) December 11, 2025 Rozwiń

Tusk: dobre spotkanie

Na wpis amerykańskiego ambasadora zareagował premier Donald Tusk. "Dobre spotkanie" - napisał. "Ambasador Rose jest prawdziwym przyjacielem Polski i świetnie rozumie naszą zewnętrzną i wewnętrzną sytuację" - dodał.

Dobre spotkanie. Ambasador Rose jest prawdziwym przyjacielem Polski i świetnie rozumie naszą zewnętrzną i wewnętrzną sytuację. https://t.co/XTrHhAFD7b — Donald Tusk (@donaldtusk) December 11, 2025 Rozwiń

