Rozmowa Tuska z ambasadorem USA "pokazała, jak ważna jest Polska"

"To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się dziś z niezwykle bystrym premierem Polski Donaldem Tuskiem - wielkim polskim patriotą i powszechnie szanowanym przywódcą" - napisał ambasador USA w Polsce Tom Rose.
"Nasza rozmowa pokazała, jak ważna jest Polska dla Stanów Zjednoczonych i jak wiele możemy razem osiągnąć" - przekazał. Jak dodał, "pod przywództwem 'America First' prezydenta Donalda Trumpa, sojusz USA-Polska umacnia się, a przewodzą mu liderzy tacy jak premier Tusk".
Tusk: dobre spotkanie
Na wpis amerykańskiego ambasadora zareagował premier Donald Tusk. "Dobre spotkanie" - napisał. "Ambasador Rose jest prawdziwym przyjacielem Polski i świetnie rozumie naszą zewnętrzną i wewnętrzną sytuację" - dodał.
Autorka/Autor: kkop/kab
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: x.com/USAmbPoland