Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk przed rozmowami z Zełenskim: dokument jest przygotowany

Donald Tusk w samolocie do Berlina
Tusk: żaden zapis porozumienia z Rosją nie może osłabiać naszego bezpieczeństwa
Źródło: TVN24
Wiele na to wskazuje, że będziemy po dzisiejszym spotkaniu krok bliżej do pokoju - ocenił premier Donald Tusk przed spotkaniem europejskich przywódców z Wołodymyrem Zełenskim. Mówił też, jakie są priorytety Polski.

Premier Donald Tusk udał się w poniedziałek do Berlina, gdzie weźmie udział w spotkaniu przywódców Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Włoch z prezydentem Ukrainy. Ma być poświęcone planom zakończenia wojny wywołanej przez Rosję.

- Nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że dokument (dotyczący warunków pokoju w Ukrainie - red.) jest przygotowany, ale umówiliśmy się wszyscy, że przed wieczorem nie będziemy go publikować, ale tam jest to, na czym nam najbardziej zależało - oświadczył premier, rozmawiając w samolocie z dziennikarzami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Tusk
Nawrocki skrytykował Tuska. Premier: od dziś nikt nie może udawać
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki o relacjach z Ukrainą: często nie czujemy się jak partnerzy
Donald Tusk
"Powinniśmy się cieszyć, że Donald Tusk pojawi się w Berlinie"

Tusk o swoim priorytecie w rozmowach o Ukrainie. "Krok bliżej pokoju"

Szef rządu podkreślił, że dla niego najważniejsze jest, aby żaden zapis ewentualnego porozumienia Ukrainy z Rosją nie osłabiał bezpieczeństwa Polski. - Tutaj zadanie wykonano w stu procentach - ocenił. Jako drugi cel polskiej dyplomacji wskazał utrzymanie "ścisłej współpracy między Europą a USA".

- Dla naszego i europejskiego bezpieczeństwa, dla niepodległości Ukrainy, współpraca europejsko-amerykańska jest absolutnie kluczowa - mówił Donald Tusk. - Potwierdził to w mojej ostatniej rozmowie też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, mówiąc, aż właściwie byłem lekko zawstydzony, że z punktu widzenia Waszyngtonu Polska jest najważniejszym partnerem dzisiaj w Europie, najbardziej wiarygodnym, mimo tych podziałów politycznych u nas, i będę chciał to wykorzystać także dzisiaj w czasie tego wieczornego spotkania - podkreślił.

- Wiele na to wskazuje, że będziemy po dzisiejszym spotkaniu w Berlinie krok bliżej do pokoju. Taką mam przynajmniej nadzieję - powiedział Donald Tusk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Viktor Orban
Orban o "dziwacznym brukselskim przedsięwzięciu". Kijów odpowiada
Świat
Steve Witkoff i Wołodymyr Zełenski
Witkoff o rozmowach w Berlinie. "Osiągnięto znaczny postęp"
Świat
Maryja Kalesnikawa
Mińsk zwolnił więźniów politycznych. Berlin chce przyjąć dwoje z nich
Świat

"Najważniejsze osiągnięcie, jeśli chodzi o politykę regionalną"

W poniedziałek wieczorem premier ma udać się na kolejne spotkanie, do Finlandii, na szczyt wschodniej flanki UE. - To jest z mojego punktu widzenia najważniejsze osiągnięcie, jeśli chodzi o politykę regionalną. Ten bardzo ścisły dzisiaj sojusz, który obejmuje zarówno Skandynawów, Bałtów, jak i Polskę. On przynosi naprawdę poważne efekty - ocenił Tusk.

- Uważam, że ta współpraca północna, to, że Polska staje się kluczowym państwem, filarem tego formatu północnego, to jest zmiana, powiedziałbym, geostrategiczna i z punktu widzenia interesów polskich bezcenna. Mamy tam partnerów rzetelnych, z dobrymi technologiami, identycznie oceniamy zagrożenie ze strony Rosji. Mamy zdecydowanie więcej punktów stycznych w polityce niż jakiekolwiek inne formaty w Europie - dodał szef polskiego rządu.

Donald Tusk zaznaczył ponadto, że nadchodzące spotkanie krajów wschodniej flanki UE w Helsinkach będzie pierwszym z udziałem przedstawicieli Rumunii.

OGLĄDAJ: Wielki strach Putina. "Trzeba to wykorzystać"
pc

Wielki strach Putina. "Trzeba to wykorzystać"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskUkrainaWojna w UkrainieNiemcyPolityka zagraniczna NiemiecEuropaDyplomacjabezpieczeństwoRosja
Czytaj także:
Rob Reiner, Nick Reiner
Rob Reiner i jego żona nie żyją. Syn zatrzymany pod zarzutem zabójstwa
Świat
Podejrzany o zabójstwo 25-latki na osiedlu Zielony Trójkąt podczas doprowadzenia do prokuratury
Dożywocie za śmierć partnerki
Trójmiasto
shutterstock_1202212432
"Nie wykluczam cięć stóp, być może nawet kilku"
BIZNES
Zapalenie świec chanukowych w Sejmie
Zapalono świece chanukowe. "W Sejmie nie ma miejsca na nienawiść ani antysemityzm"
Polska
Wieczorny zator przy wyjeździe z Galerii Młociny
Doraźne zmiany, by nie powtórzył się paraliż. Mieszkańcy: nie naszym kosztem
Dariusz Gałązka
imageTitle
Wiadomo, co z zaległym konkursem skoków. Trzeba będzie poczekać
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Niemczech
Seria rozmów Zełenskiego w Berlinie. Spotka się z Tuskiem
Świat
Jimmy Lai
78-letni magnat medialny uznany za winnego. Grozi mu dożywocie
Świat
Korki na S8
Awaria wywrotki, ogromne korki na S8
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski i jego "paszporty". To fałszywki
FAŁSZZełenski i "odkryta kolekcja paszportów". Czyli o co im tym razem chodzi
Gabriela Sieczkowska
Sławomir Cenckiewicz
Śledztwo po publikacji w sprawie Cenckiewicza
Polska
imageTitle
Australijski klub pożegnał zawodnika. Ofiarę strzelaniny w Sydney
EUROSPORT
imageTitle
Kowalski stoczył zacięty bój z idolem. Doświadczenie wzięło górę
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Zmiany dla górników i nie tylko. Prezydent zadecydował w sprawie ustawy
BIZNES
strzykawka antybiotyk szczepionka shutterstock_2492147715
Ile dowodów potrzeba, by ten mit w końcu odpuścił? WHO przedstawiła dowody
Zdrowie
Trwa śledztwo w sprawie koncertów neonazistowskich. Są kolejne przeszukania i opinia socjologa
12 osób skazanych za propagowanie ideologii totalitarnej
Wrocław
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wicepremier: Atak hakerski. Trwają czynności operacyjne
BIZNES
Jelenia Góra
Nie żyje 12-letnia dziewczynka. "Najprawdopodobniej jest ofiarą zabójstwa"
Wrocław
Baszar al-Asad z żoną Asmą i dziećmi w Aleppo, 2022 r.
Dyktator w złotej klatce. Co się dzieje z Asadem i jego rodziną?
Maciej Wacławik
tankowiec, Wenezuela
Paraliż eksportu. Statki zawracają
BIZNES
Późna jesień nad Zbiornikiem Goczałkowickim
Wyż z południa przyniesie ocieplenie
METEO
Jarosław Kaczyński
Odzielenie pracy w sferze publicznej i prywatnej, nowy urlop dla pielęgniarek. PIS proponuje zmiany w ochronie zdrowia
Zdrowie
Policjanci obezwładnili i zatrzymali nożowniczkę
"Rzuć to!" Miała nóż, nie reagowała na polecenia. Tak wyglądało jej zatrzymanie
WARSZAWA
Donald Tusk
Nawrocki skrytykował Tuska. Premier: od dziś nikt nie może udawać
Polska
Lotnisko Chopina w Warszawie
Z Miami prosto do aresztu
WARSZAWA
barcelona hiszpania shutterstock_2153597591
Rząd uderza w giganta. Jest decyzja w sprawie kary
BIZNES
Pijany kapitan w porcie
Pijany kapitan kontenerowca nie opuścił portu
Trójmiasto
Twierdza Srebrna Góra – jedna z atrakcji Kotliny Kłodzkiej
Strzały na zawodach, dwie osoby ranne. Śledztwo
Wrocław
1
Dramatyczne nagranie z ataku na uczelni. "To się działo naprawdę"
Świat
shutterstock_2589304837_1
Gwałtowny wzrost. "Sprzyjające warunki"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica