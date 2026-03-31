Polska

Tusk: Węgry są i będą w Unii Europejskiej. Orban dawno wyszedł

Wiec Fidesz na Węgrzech
Donald Tusk o ujawnionych rozmowach Szijjarto i Ławrowa
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk skomentował sytuację na Węgrzech, podkreślając, że ten kraj pozostaje częścią Unii Europejskiej. Skomentował też sytuację Viktora Orbana i jego ministra spraw zagranicznych. Szef MSZ Radosław Sikorski ocenił z kolei, że ostatnie działania węgierskiego rządu łamią prawo traktatowe UE.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto mówił podczas spotkania z mieszkańcami Nagykata o tym, dlaczego Ukraina powinna pozostać poza Unią Europejską. W pewnym momencie stwierdził jednak w uznanej przez media za "freudowskie przejęzyczenie" wypowiedzi, że to "Węgry muszą pozostać poza Unią Europejską". "Wszyscy wiedzą, że jeśli wygramy, tak właśnie będzie" – dodał.

Media donoszą też o "gorącej linii" między Peterem Szijjarto a jego rosyjskim odpowiednikiem - Siergiejem Ławrowem, ujawniając między innymi transkrypcje i nagrania z ich rozmów. Według ustaleń dziennikarzy węgierski minister spraw zagranicznych regularnie informował Ławrowa o szczegółach poufnych rozmów europejskich dyplomatów.

Rozmowy "gęste od wrażliwych informacji". "Robię, co w mojej mocy"


Rozmowy "gęste od wrażliwych informacji". "Robię, co w mojej mocy"

Świat

Tusk: Węgry są i będą w Unii Europejskiej

We wtorek premier Donald Tusk skomentował sytuację na Węgrzech we wpisie w serwisie X.

"Węgry są i będą w Unii Europejskiej. Viktor Orban i jego minister spraw zagranicznych wyszli z Europy dawno temu" - napisał szef rządu.

Tusk: niczego obrzydliwszego nie można się było spodziewać

Tusk podczas wtorkowej konferencji prasowej zapewnił o przyjaźni polsko-węgierskiej, skrytykował jednak obecny rząd, odnosząc się do ujawnionych rozmów szefa węgierskiej dyplomacji.

- To, co dzisiaj usłyszeliśmy i czego się domyślaliśmy, jest tylko potwierdzeniem bardzo niepokojącej zależności, politycznej zależności rządu Viktora Orbana i jego ministra spraw zagranicznych, pana Szijjarto, bezpośrednio od władz moskiewskich - mówił szef rządu.

- To, co ujawniły te nagrania, to nie tylko fakt politycznej zależności między rządem w Budapeszcie a Moskwą, [to] pokazało też, jak nieakceptowalna, jak osobliwa jest ta relacja - dodał.

Mówił też, że rozmowy Szijjarto z ministrem spraw zagranicznych Rosji były "absolutnie dyskwalifikujące". - Niczego obrzydliwszego nie można się było spodziewać - zaznaczył.

"Wygadał się", "przejęzyczenie". Burza po słowach Szijjarto na wiecu


"Wygadał się", "przejęzyczenie". Burza po słowach Szijjarto na wiecu

Świat

Sikorski: Węgry zaczynają łamać kolejne punkty Traktatu o UE

O działania węgierskiego rządu był również pytany wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

- Nie chcę, w odróżnieniu od niektórych innych polityków, ingerować w wybory na Węgrzech, bo uważam, że to zła praktyka. Natomiast wydaje mi się, że Węgry zaczynają już łamać kolejne punkty Traktatu o Unii Europejskiej - stwierdził.

Jak mówił, Węgrom już zablokowano dostęp do niektórych funduszy europejskich, ze względu na "kłopoty z praworządnością i z uczciwym wydawaniem pieniędzy europejskich".

- Zresztą nadużywają prawa weta, a ostatnie rewelacje - moim zdaniem - podważają te punkty traktatu z Lizbony, które mówią, że wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do lojalnej współpracy i realizacji uzgodnionej polityki zagranicznej Unii Europejskiej - ocenił, podkreślając, że uzgodnioną polityką zagraniczną wspólnoty jest "wspieranie Ukrainy, a nie agresora".

Sikorski: Węgry zaczynają łamać kolejne punkty Traktatu o Unii Europejskiej
Źródło: TVN24

Wybory na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. TISZA wyprzedza Fidesz w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 23-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują z kolei na kilkuprocentową przewagę Fideszu.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Tibor Illyes

Donald Tusk, Węgry, Viktor Orban, Peter Magyar
Czytaj także:
Jensen Huang
Nvidia inwestuje w Marvell. Notowania w górę
BIZNES
31 1300 reuters-0005
Sekretarz wojny USA: najbliższe dni będą kluczowe
Świat
imageTitle
"Mecze będą tam, gdzie miały być". Szef FIFA o udziale Iranu w mundialu
EUROSPORT
Zakopane przykryła gruba warstwa śniegu
Jest ekstremalnie niebezpiecznie. Ryzyko bardzo dużych lawin
METEO
Prezydent USA Donald Trump i król Karol III
"To będzie NIESAMOWITE!" Donald Trump nie może się doczekać
Świat
Pełnia Księżyca
Różowy Księżyc już wkrótce zalśni na niebie
METEO
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Postoliskach
Remontują spektakularny kościół ze strzelistą wieżą
WARSZAWA
Grafika "Ścigani przez wymiar sprawiedliwości, chronieni przez Orbana" autorstwa grupy S&D wyświetlana w Parlamencie Europejskim
Ziobro i Romanowski nie byli pierwsi. Kto przecierał "azylowy szlak"
Sebastian Zakrzewski
Kolejki na przygranicznych stacjach paliw
"Niemcy przyjeżdżają, ustawiają się w kolejkach"
BIZNES
GettyImages-2213211298
Promowała uzdrawianie orgazmem. Bizneswoman skazana na dziewięć lat
Świat
W piwnicy znaleziono niebezpieczne substancje
Podejrzane substancje po zmarłym chemiku. Policja zamknęła ulicę
WARSZAWA
Ceny paliw, stacja benzynowa, tankowanie
Nowe ceny maksymalne na stacjach benzynowych. W środę będzie drożej
BIZNES
imageTitle
Powrót zimy w Zakopanem. Wyjątkowe zawody w środę
EUROSPORT
shutterstock_2669193937
Masz tę grupę krwi? Dowiedziono, że znacznie zwiększa ryzyko przewlekłej choroby
Zdrowie
Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby
Liczyli na przyspieszenie decyzji. Złapali ich na wręczaniu łapówki
Poznań
shutterstock_2463386913
Europa inwestuje miliardy w AI. Powstanie wielkie centrum danych
BIZNES
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Wypadek kolumny premier Szydło. Zeznania BOR-owców w osobnym śledztwie
Białystok
Pogoda. Jęzor zimna tuż przed Wielkanocą
Duża zmiana w pogodzie na Wielkanoc. Najnowsza prognoza
Arleta Unton-Pyziołek
Kalima na Lanzarote
Do europejskiej wyspy dotarła ogromna chmura pyłu
METEO
imageTitle
Zwycięska trzysetówka. Majchrzak z awansem w Marrakeszu
EUROSPORT
"Izrael zniszczył mauzoleum Świętego Piotra"? Co to za nagranie
"Zniszczyli mauzoleum Świętego Piotra". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
57 min
pap_20260310_0KM
"Synagoga szatana" i "zdrada Jezusa" po liście biskupów. "To forma lobotomii"
Terlikowski. Istota rzeczy
Wypadek koło Płońska
Rozbił auto na przydrożnych drzewach. Zostawił ranną pasażerkę i uciekł
WARSZAWA
imageTitle
Polska jak walec w eliminacjach Euro. Ósma wiktoria młodzieżówki
EUROSPORT
Aleksandra Zawieruszanka
Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka
Kultura i styl
shutterstock_2696537251
Jedz w ten sposób, a schudniesz. Naukowcy odkryli paradoks skutecznej diety
Zdrowie
Ciała dwóch osób w mieszkaniu w Wołominie
Podwójne zabójstwo w Wołominie. Wnuczek ofiar usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Fakty" TVN: dwoje sędziów TK zaproszonych na ślubowanie do prezydenta
Polska
Most w ciągu ulicy Cieślewskich
Zburzą most i zbudują go od nowa. Mieszkańcy chcą zastępczej przeprawy
WARSZAWA
imageTitle
Kiedy i z kim Polacy zagrają w kwalifikacjach mistrzostw świata?
EUROSPORT

