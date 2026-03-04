Logo strona główna
Polska

Tusk o wysłaniu samolotu na Bliski Wschód

TUSK KTO NIE MUSI, NIECH NIE LECI
Tusk o wysłaniu samolotu na Bliski Wschód
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk przekazał na spotkaniu zespołu koordynacyjnego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, że w ciągu kilkunastu godzin w Omanie ma wylądować samolot wysłany po Polaków wymagających pomocy medycznej. Dodał, że jeśli pozostaną wolne miejsca, możliwa będzie także ewakuacja innych obywateli.

W siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych zebrał się o godzinie 11 zespół koordynacyjny w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Na początku spotkania głos zabrał premier Donald Tusk. - Rozumiem, że decyzja o wysłaniu transportu lotniczego z tym priorytetem - ludzie potrzebujący ze względu na stan zdrowia - jest już w realizacji i że w ciągu kilkunastu godzin samolot z tym medycznym priorytetem powinien w Omanie (…) wylądować - powiedział szef rządu.

Dodał, że oczekuje na to między innymi poważnie chora Polka, która tego transportu potrzebuje.

Premier zaapelował także o elastyczność w sprawie transportu Polaków. - Ja wiem, że nie muszę tego mówić, ale chciałbym, żeby to też wiedziała opinia publiczna. Jeśli samolot poleci po chorych, a będzie także miejsce dla zdrowych, ewakuujemy każdego, kto będzie potrzebował, w ramach możliwości - podkreślił.

Szef rządu podziękował za współpracę służbom cywilnym i wojskowym zaangażowanym w organizację ewakuacji.

Walki nad Teheranem. F-35 zestrzelił irański myśliwiec

Walki nad Teheranem. F-35 zestrzelił irański myśliwiec

Loty na Bliski Wschód. Ekspert o tym, co mają zrobić podróżni

Loty na Bliski Wschód. Ekspert o tym, co mają zrobić podróżni

Wiktor Knowski

Tusk: kto nie musi, niech nie leci na Bliski Wschód

Premier odniósł się do informacji, którą - jak zaznaczył - przekazał mu wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, że ciągle dość duże grupy osób decydują się na wylot turystyczny do państw Bliskiego Wschodu. Zaznaczył, że polski rząd nie może nikomu zakazać lotu do państw objętych konfliktem lub nim zagrożonych. - Wszystko musi wynikać ze zdrowego rozsądku ludzi. Jeśli ktoś nie musi tam lecieć, to niech tam nie leci - powiedział.

Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z tego, że to może wiązać się z konsekwencjami finansowymi. - Warto jednak mieć świadomość, że ten kto leci dzisiaj, jutro być może będzie czekał na pomoc państwa i będzie chciał się ewakuować. Więc zwracam się do wszystkich jeszcze raz: kto nie musi, niech nie leci. Lista (tych) państw jest znana - oświadczył szef rządu.

Tusk mówiąc o sprawie przygotowania placówek dyplomatycznych zaznaczył, że pojawiają się głosy, że skoro rząd wiedział, że "będzie wojna", to powinno wszystko być przygotowane "pod klucz" już od soboty lub niedzieli. - Dedykuję tym wszystkim informację bezpośrednio z Waszyngtonu, gdzie wszyscy, którzy naprawdę wiedzieli, kiedy i co się zacznie, też nie są przygotowani do ewakuacji na dużą skalę - powiedział.

pc

TVN24 HD
pc
Opracowała Justyna Sochacka/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Donald TuskBliski Wschód
