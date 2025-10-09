Wicepremier dla Polski 2050? "Jedno zdanie" od Tuska

Tusk się zgodził na wicepremiera dla Polski 2050? Pełczyńska-Nałęcz: jest umowa ustna Źródło: TVN24

Szef rządu opublikował na X krótkie nagranie, w którym odpowiada na pytanie w sprawie wicepremiera. Zapewnił, że "odpowiednie decyzje w sprawie składu rządu podejmie w odpowiednim czasie".

"Jednym zdaniem" - podpisał nagranie szef rządu.

Jednym zdaniem. pic.twitter.com/3moEQawVCn — Donald Tusk (@donaldtusk) October 9, 2025 Rozwiń Źródło: X

Kandydatką Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Dyskusja o stanowisku wicepremiera, które miałaby otrzymać osoba z partii Szymona Hołowni, trwa od dłuższego czasu.

Pod koniec września Rada Krajowa Polski 2050 zdecydowała, że kandydatką ugrupowania na to stanowisko będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz., ministra funduszy i polityki regionalnej. Przed uzyskaniem poparcia przez Radę Krajową wygrała w głosowaniu klubu, choć - jak ustaliła reporterka TVN24 Maja Wójcikowska - jedynie 16:14, mając za rywalkę ministrę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę.

Już pod koniec lipca marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział, że w listopadzie - po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji marszałka Sejmu, Polska 2050 otrzyma stanowisko wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu.

Zgodnie z umową koalicyjną marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 roku ma pozostać Hołownia, którego później zastąpić ma współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

