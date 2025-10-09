Wicepremier dla Polski 2050? "Jedno zdanie" od Tuska

Szef rządu opublikował na X krótkie nagranie, w którym odpowiada na pytanie w sprawie wicepremiera. Zapewnił, że "odpowiednie decyzje w sprawie składu rządu podejmie w odpowiednim czasie".
"Jednym zdaniem" - podpisał nagranie szef rządu.
Kandydatką Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Dyskusja o stanowisku wicepremiera, które miałaby otrzymać osoba z partii Szymona Hołowni, trwa od dłuższego czasu.
Pod koniec września Rada Krajowa Polski 2050 zdecydowała, że kandydatką ugrupowania na to stanowisko będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz., ministra funduszy i polityki regionalnej. Przed uzyskaniem poparcia przez Radę Krajową wygrała w głosowaniu klubu, choć - jak ustaliła reporterka TVN24 Maja Wójcikowska - jedynie 16:14, mając za rywalkę ministrę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę.
Już pod koniec lipca marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział, że w listopadzie - po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji marszałka Sejmu, Polska 2050 otrzyma stanowisko wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu.
Zgodnie z umową koalicyjną marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 roku ma pozostać Hołownia, którego później zastąpić ma współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.
Autorka/Autor: Marcin Zlotkowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka