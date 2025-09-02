Logo strona główna
Polska

Tusk: przekazałem prezydentowi, że rekomendacje rządu pozostają w mocy

Donald Tusk
Tusk: przekazałem prezydentowi Nawrockiemu, że rekomendacje rządu na jego wizytę w USA pozostają w mocy
Źródło: TVN24
Przekazałem prezydentowi Karolowi Nawrockiemu przed jego wyjazdem do USA, że przygotowane na tę wizytę "rekomendacje rządu pozostają w mocy" - powiedział premier Donald Tusk. - Rządowi najbardziej zależy, aby prezydent opowiedział o faktycznych celach Władimira Putina w Ukrainie i zabiegał o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy - mówił wcześniej szef MSZ Radosław Sikorski.
Kluczowe fakty:
  • We wtorek w USA będą jednocześnie wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski i prezydent Karol Nawrocki. Prezydent w środę w Białym Domu będzie rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem.
  • W wizycie głowie polskiego państwa nie będzie towarzyszyć żaden przedstawiciel MSZ.
  • Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że "dla ułatwienia pracy" Nawrockiemu rząd przyjął stanowisko, aby "pan prezydent wiedział, czego się trzymać w rozmowach" z amerykańską administracją.

- Przekazałem panu prezydentowi (Karolowi Nawrockiemu) przed jego wyjazdem do Waszyngtonu jeszcze raz potwierdzenie, że rekomendacje rządu, przygotowane na wizytę pana prezydenta, pozostają w mocy - powiedział premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

Szef rządu podkreślił też, że "trzyma kciuki za efektywność tych relacji", a "bezpieczeństwo Polski jest tu absolutnie kluczowe". Dodał też, że "nie chce narzucać agendy, która jest niewykonalna". Tusk wspomniał przy tym o amerykańskich cłach na Unię Europejską i powiedział, że dobrze byłoby, żeby "nie były w konsekwencji dotkliwe dla Polski". 

- Jedno jest pewne, że prezydent Nawrocki wie dokładnie od nas czego Polska oczekiwałaby po tej wizycie - oświadczył Donald Tusk.

Sikorski: dla ułatwienia pracy przygotowaliśmy rekomendacje

Wcześniej tego samego dnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się do prezydenta Nawrockiego. Szef MSZ odniósł się do dwóch wizyt polskich władz w USA: jego z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio i prezydenta Nawrockiego z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem.

- Szanowny panie prezydencie. Obydwaj będziemy w Stanach Zjednoczonych, będziemy prowadzić rozmowy na swoich szczeblach. (...) Dla ułatwienia panu pracy Rada Ministrów przyjęła stanowisko. Tak aby pan prezydent wiedział, czego się trzymać w rozmowach - powiedział Sikorski na nagraniu.

Prezydent leci bez przedstawiciela MSZ. Bogucki: rząd nie ma relacji z USA

Prezydent leci bez przedstawiciela MSZ. Bogucki: rząd nie ma relacji z USA

Sikorski w USA. Tego będą dotyczyły rozmowy z Rubio

Sikorski w USA. Tego będą dotyczyły rozmowy z Rubio

Sikorski do Nawrockiego: trzymam kciuki za sukces rozmów w USA

Podkreślił, że rządowi "najbardziej zależy na tym, aby prezydent opowiedział o faktycznych celach (Władimira) Putina w Ukrainie i zabiegał o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy". - Po drugie, aby pan prezydent zapobiegł redukcji amerykańskich wojsk w Europie, w szczególności w Polsce - dodał.

Sikorski stwierdził też, że "dodatkowo otrzymał pan prezydent obszerne materiały Ministerstwa Spraw Zagranicznych".

- Trzymam kciuki za sukces rozmów w Waszyngtonie - zakończył szef MSZ.

Zaplanowana na 3 września wizyta prezydenta w Waszyngtonie będzie pierwszą wizytą zagraniczną Karola Nawrockiego. Rozmowy w Stanach Zjednoczonych mają dotyczyć przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski. Radosław Sikorski spotka się z szefem amerykańskiej dyplomacji Markiem Rubio we wtorek o godz. 16 czasu polskiego.

Rzecznik MSZ: nie może być dwóch polityk zagranicznych

Podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński podkreślił, że resort jest "absolutnie otwarty na współpracę z Kancelarią Prezydenta". Jak dodał, ministerstwo życzy prezydentowi Nawrockiemu powodzenia podczas wizyty w Waszyngtonie.

- Jest ona w interesie wszystkich Polaków, obojętnie na kogo głosowali - zaznaczył.

Wroński poinformował, że 22 sierpnia MSZ przekazało Kancelarii Prezydenta materiały informacyjno-tezowe. Wspomniał, że swoje stanowisko dot. wizyty Nawrockiego w USA przekazał także rząd.

Paweł Wroński
Paweł Wroński
Źródło: PAP/Tomasz Gzell

- Nieustannie oferujemy udział przedstawicieli ministerstwa, udział ministra spraw zagranicznych - powiedział rzecznik MSZ. Zaznaczył przy tym, że "nie może być dwóch polityk zagranicznych służących jednemu krajowi".

Przekazał też, że resort nie otrzymał dotychczas odpowiedzi w tej kwestii. - Rozumiem, że pan prezydent organizuje sam swoją wizytę. Mamy nadzieję, że zakończy się sukcesem - podsumował.

Wroński: nie może być dwóch polityk międzynarodowych służących jednemu krajowi
Źródło: TVN24

Nawrocki w USA bez przedstawiciela MSZ

Wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef poinformowała wcześniej tego samego dnia w radiowej Jedynce, że podczas wizyty prezydenta Nawrockiego w USA nie będzie nikogo z resortu spraw zagranicznych. - Nikt z panem prezydentem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wybiera się w tę delegację. Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia - stwierdziła.

"Widać, że iskrzy", ale "dobrze, że obie strony mają swoje kanały"

"Widać, że iskrzy", ale "dobrze, że obie strony mają swoje kanały"

"To jaskiniowcy ujawnili. Cywilizowany człowiek by tego nie zrobił"

"To jaskiniowcy ujawnili. Cywilizowany człowiek by tego nie zrobił"

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapytany we wtorek w radiowej Trójce, czy ktoś z MSZ będzie towarzyszył prezydentowi w USA powiedział, że prezydent "nie przewidział takiej obecności". Szef KPRP ocenił, że "nie ma takiej potrzeby", bo - jak powiedział - najpierw trzeba "wrócić do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, których ten rząd nie ma".

