Donald Tusk pokazał prezent od premiera Szwecji Ulfa Kristerssona
W poniedziałek w Gdyni zorganizowano polsko-szwedzkie konsultacje międzyrządowe oraz podpisana została umowa na zakup dla polskiej Marynarki Wojennej trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26 klasy Blekinge.
W trakcie uroczystości podpisania umowy premier Donald Tusk mówił między innymi o przyjacielskiej współpracy między tymi dwoma krajami. Oznajmił również, że "nieprzypadkowo chciałby się pochwalić" prezentem, jaki otrzymał od premiera Szwecji Ulfa Kristerssona.
Tusk dostał prezent od premiera Szwecji
- Dla moich wnuków i wnuczek dostałem, dla każdej z nich i każdego z nich, po szwedzkiej książce dla najmłodszych w języku polskim - powiedział Tusk. - To jest "Pippi Langstrumpf", oczywiście po naszemu "Fizia Pończoszanka" - chociaż wszyscy mówią "Pippi" w Polsce - wyjaśnił, pokazując otrzymany egzemplarz książki autorstwa Astrid Lindgren.
Szef polskiego rządu podziękował premierowi Kristerssonowi za pamięć i ocenił, że jego gest podkreśla charakter współpracy Polski ze Szwecją. - Robimy to wszystko także dla naszych dzieci i wnuków, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie, były obszarem pokoju i bezpieczeństwa, a nie, tak jak bywa dzisiaj, obszarem niepokoju i zagrożeń - dodał.