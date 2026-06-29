Polska Donald Tusk pokazał prezent od premiera Szwecji Ulfa Kristerssona Mikołaj Stępień |

Tusk pokazuje prezent od premiera Szwecji. "Chciałem się pochwalić" Źródło zdj. gł.: Marcin Gadomski/PAP

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W poniedziałek w Gdyni zorganizowano polsko-szwedzkie konsultacje międzyrządowe oraz podpisana została umowa na zakup dla polskiej Marynarki Wojennej trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26 klasy Blekinge.

W trakcie uroczystości podpisania umowy premier Donald Tusk mówił między innymi o przyjacielskiej współpracy między tymi dwoma krajami. Oznajmił również, że "nieprzypadkowo chciałby się pochwalić" prezentem, jaki otrzymał od premiera Szwecji Ulfa Kristerssona.

Tusk dostał prezent od premiera Szwecji

- Dla moich wnuków i wnuczek dostałem, dla każdej z nich i każdego z nich, po szwedzkiej książce dla najmłodszych w języku polskim - powiedział Tusk. - To jest "Pippi Langstrumpf", oczywiście po naszemu "Fizia Pończoszanka" - chociaż wszyscy mówią "Pippi" w Polsce - wyjaśnił, pokazując otrzymany egzemplarz książki autorstwa Astrid Lindgren.

Premier Szwecji Ulf Kristersson oraz premier Polski Donald Tusk Źródło zdjęcia: Marcin Gadomski/PAP

Szef polskiego rządu podziękował premierowi Kristerssonowi za pamięć i ocenił, że jego gest podkreśla charakter współpracy Polski ze Szwecją. - Robimy to wszystko także dla naszych dzieci i wnuków, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie, były obszarem pokoju i bezpieczeństwa, a nie, tak jak bywa dzisiaj, obszarem niepokoju i zagrożeń - dodał.

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