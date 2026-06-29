Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Donald Tusk pokazał prezent od premiera Szwecji Ulfa Kristerssona

|
Gdynia, 29.06.2026, premierzy Szwecji Ulf Kristersson oraz Polski Donald Tusk
Tusk pokazuje prezent od premiera Szwecji. "Chciałem się pochwalić"
Źródło zdj. gł.: Marcin Gadomski/PAP
Robimy to także dla naszych dzieci i wnuków, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie, były obszarem pokoju i bezpieczeństwa - mówił premier Donald Tusk w trakcie ceremonii podpisania umowy o zakupie szwedzkich okrętów podwodnych. Pochwalił się też upominkiem, jaki otrzymał od premiera Szwecji.

W poniedziałek w Gdyni zorganizowano polsko-szwedzkie konsultacje międzyrządowe oraz podpisana została umowa na zakup dla polskiej Marynarki Wojennej trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26 klasy Blekinge.

W trakcie uroczystości podpisania umowy premier Donald Tusk mówił między innymi o przyjacielskiej współpracy między tymi dwoma krajami. Oznajmił również, że "nieprzypadkowo chciałby się pochwalić" prezentem, jaki otrzymał od premiera Szwecji Ulfa Kristerssona.

Tusk dostał prezent od premiera Szwecji

-  Dla moich wnuków i wnuczek dostałem, dla każdej z nich i każdego z nich, po szwedzkiej książce dla najmłodszych w języku polskim - powiedział Tusk. - To jest "Pippi Langstrumpf", oczywiście po naszemu "Fizia Pończoszanka" - chociaż wszyscy mówią "Pippi" w Polsce - wyjaśnił, pokazując otrzymany egzemplarz książki autorstwa Astrid Lindgren.

Premier Szwecji Ulf Kristersson oraz premier Polski Donald Tusk
Premier Szwecji Ulf Kristersson oraz premier Polski Donald Tusk
Źródło zdjęcia: Marcin Gadomski/PAP

Szef polskiego rządu podziękował premierowi Kristerssonowi za pamięć i ocenił, że jego gest podkreśla charakter współpracy Polski ze Szwecją. - Robimy to wszystko także dla naszych dzieci i wnuków, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie, były obszarem pokoju i bezpieczeństwa, a nie, tak jak bywa dzisiaj, obszarem niepokoju i zagrożeń - dodał.

OGLĄDAJ: Ukraińskie drony, państwa bałtyckie i rosyjskie scenariusze. "To może być komunikat do Zachodu"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
Źródło: TVN24
Tagi:
Donald TuskSzwecjaGdynia
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Emil Jędrzejewski w siedzibie prokuratury
Trwa przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego. "Jest produktywne"
WARSZAWA
PKP PLK zostaje przy dotychczasowym cenniku opłat
Wstrzymany ruch części pociągów. Jest decyzja resortu
BIZNES
Reporterka TVN24 Agata Adamek na dworcu w Mławie
Był puch, jest patelnia. Te zdjęcia dzieli pół roku
Polska
imageTitle
Hurkacz dominuje w starciu z trudnym rywalem. Stawką 2. runda Wimbledonu
RELACJA
Ulewy, burze, deszcz
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż słychać grzmoty
METEO
Autostrada A2 zostanie rozbudowana
"Dobudowanie dodatkowych pasów jest koniecznością". Rozbudowa A2
WARSZAWA
Ruch Obrony Granic
Zatrzymali do kontroli cudzoziemców. Członkowie Ruchu Obrony Granic oskarżeni
Lubuskie
Pożar budynku wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim
Płonie dach, z budynku wyniesiono dwie osoby
Wrocław
imageTitle
Dramat Chwalińskiej na Wimbledonie. Przegrała z rywalką i kontuzją
EUROSPORT
Alaksandr Łukaszenka
Zełenski alarmuje, Bruksela reaguje na działania Łukaszenki
BIZNES
pap_20240710_14E
To nie wygląda jak na filmach. "Wiedzmy, że toniemy w ciszy"
Polska
Maja Chwalińska
Chwalińska pożegnała się z Wimbledonem. Kontuzja dała się we znaki
EUROSPORT
Pożar udało się dość szybko opanować
Z okien buchały płomienie
Poznań
Zara Larsson
Rusza sezon wakacyjnych festiwali muzycznych. Sprawdź dziewięć najciekawszych
Tomasz-Marcin Wrona
Nietypowe zjawisko nad Bałtykiem, Kołobrzeg
Wał szkwałowy sunął w kierunku plaży
METEO
Folia termiczna w oknie
Kosztuje kilka złotych. "Na moje odczucie 10 stopni w dół w pokoju"
Polska
imageTitle
Nie tylko Messi i Mbappe. Jedenastka fazy grupowej mundialu
EUROSPORT
"Oni nas nienawidzą". Kreml dostał idealny prezent
"Niech wracają". Politycy oddają ordery, a machina zaczyna działać
Michał Istel
imageTitle
Spektakularna wpadka na mundialu z miejsca stała się viralem
EUROSPORT
Tragicznie zakończyła się kąpiel 23-letniego mężczyzny w zbiorniku wodnym między Gołębiem a Niebrzegowem
Z wody wyciągnęli go świadkowie, zmarł w szpitalu
Lublin
imageTitle
Uraz Chwalińskiej. Wyjątkowy pech przy piłce meczowej
EUROSPORT
upal shutterstock_2352983289
Te objawy to nie zmęczenie upałem. Popularny lek przeciwbólowy może tylko zaszkodzić
Zdrowie
Słubice latem
Wczoraj padł tam rekord skwaru, dziś jest "najzimniej" w kraju
METEO
Strzały w mieście Stade w północnych Niemczech. Są ofiary śmiertelne
Strzały pod Hamburgiem. Są ofiary śmiertelne
Świat
Hotel Gołębiewski w Pobierowie
30 stopni w apartamencie za blisko pięć tysięcy. Książulo dostał zwrot kosztów
Polska
Śmiertelny wypadek pod Łowiczem. Nie żyje 80-latek
Nagle zjechał z drogi i uderzył w płot. 80-latek nie żyje
Łódź
Francuz zatrzymany w skradzionym aucie
Zniknęło we Francji, tego samego dnia auto było już w Polsce. Zatrzymali kierowcę
Wrocław
Pies był ciągnięty za motorowerem (zdjęcie ilustracyjne)
Jest oskarżony o znęcanie się nad owczarkiem. Bronił się, że to pies matki
WARSZAWA
paczka, przesyłka
Cło na tanie przesyłki. Chińscy producenci patrzą w kierunku Polski
BIZNES
Toyota przewróciła się na lewy bok
Chciała zmienić pas, ale uderzyła w auto. To się stało chwilę później. Nagranie
Lublin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica