"Specjalny prezent" od Trumpa dla Nawrockiego

Na inaugurację polskiego prezydenta elekta Karola Nawrockiego przyleciała oficjalna delegacja, którą wskazał prezydent Donald Trump. Poseł PiS Marcin Przydacz powiedział w rozmowie z reporterką TVN24 Katarzyną Gozdawą-Litwińską, że we wtorek spotkał się z nią w Belwederze.

- Mogę też zdradzić, że oprócz delegacji, pan prezydent Donald Trump wysłał specjalny prezent dla Karola Nawrockiego na dzień inauguracji - dodał.

- Nie jest to rzecz zupełnie oczywista i standardowa, dlatego o niej mówię. Prezydenci z reguły wysyłają sobie depesze gratulacyjne, natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował się na wysłanie specjalnego prezentu, co jest miłym gestem, oczywiście, pokazującym też takie bezpośrednie, interpersonalne, dobre relacje pomiędzy głowami państw - Donalda Trumpa i naszego już od dzisiaj (...), nowego prezydenta Rzeczypospolitej, pana doktora Karola Nawrockiego - mówił Przydacz.

Przyznał, że nie widział osobiście prezentu. - Jak mi przekazywano, bo to trafiło do pana prezydenta, to jest kopia orła amerykańskiego, który stanowi godło amerykańskie i to jest taka forma rzeźby, więc oczywiście pokazująca przywiązanie Amerykanów do swojej własnej tradycji - powiedział Przydacz. - Ale jak wiemy orzeł też ma dużą wagę w historii, kulturze Rzeczypospolitej, więc myślę, że to jest sygnał dobrej współpracy na przyszłości - dodał.

