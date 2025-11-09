Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rusza projekt wGotowości. Każdy pełnoletni obywatel Polski może się zapisać na szkolenia w 30 sekund

Projekt wGotowości
Rusza projekt wGotowości. Każdy pełnoletni obywatel Polski może się zapisać na szkolenia w 30 sekund
Źródło: Maciej Kempiński/Fakty po Południu TVN24
Rozpoczynają się 22 listopada, są dobrowolne i bezpłatne - szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych. Zapisać może się każdy, kto jest pełnoletni i ma polskie obywatelstwo - wystarczy skorzystać z aplikacji mObywatel.

To zaproszenie dla każdego, kto chce być przygotowany, bo - jak zapewnia minister obrony - żeby być gotowym, nie trzeba być żołnierzem

- W sytuacji kryzysu, powodzi, zagrożenia, wypadku drogowego, ale też zagrożenia konfliktem zbrojnym. Żyjemy w najniebezpieczniejszych czasach od II wojny światowej - powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dlatego MON wraz z wojskiem ruszają z projektem o nazwie wGotowości. - Przez ostatnie sześć miesięcy pracowaliśmy bardzo intensywnie nad projektem niezwykłym, największym w polskiej historii, powszechnych dobrowolnych szkoleń wojskowych - poinformował Kosiniak-Kamysz.

Podstawy pierwszej pomocy i samoobrony - to tylko część zaplanowanych zajęć. Każdy dorosły będzie mógł wybrać to, co najbardziej go interesuje. Na razie dostępne są cztery propozycje: podstawowy kurs bezpieczeństwa, kurs przetrwania, medyczny i cyberhigieny.

Do wojska czy do lekarza? Zły stan zdrowia poborowych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Do wojska czy do lekarza? Zły stan zdrowia poborowych

Piotr Wójcik

Szkolenia grupowe w miejscu pracy

Oprócz zajęć indywidualnych, nowością będą szkolenia grupowe, na przykład w miejscu pracy. - To jest oferta dla wszystkich firm w Polsce. Już od tych największych jak Orlen. Liczymy też na firmy prywatne oczywiście - przyznał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Wiemy, i to jest też doświadczenie z Ukrainy, że nie broni się tylko wojsko, broni się całe państwo - podkreślił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Program przewiduje dwie ścieżki: jedną bardziej militarną - dla tych, którzy myślą o służbie wojskowej, i drugą o nazwie "odporność" - niezwiązaną z ewentualną bezpośrednią walką.

- Wszystkie tego typu szkolenia będziemy się starali organizować jak najbliżej miejsca zamieszkania i w weekendy, w taki sposób, aby umożliwić balansowanie życia rodzinnego, życia zawodowego i tego typu szkoleń - poinformował gen. Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin
Przedstawili koncepcję obrony totalnej
Świat
Żołnierze z Ukrainy "leczą się w polskich szpitalach"? Mamy wyjaśnienie
Żołnierze z Ukrainy "leczą się w polskich szpitalach"? Mamy wyjaśnienie
Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza
Rodzice walczą o szkołę w Wiączyniu Dolnym
Chcą zlikwidować szkołę, bo Polska się zbroi
Ewa Wagner

wGotowości dzięki mObywatelowi

Przeszkolić można będzie się w jednej ze 132 jednostek w całym kraju, a zapisać prosto i szybko już dzisiaj w aplikacji mObywatel.

- Nasze założenie było takie, żeby rejestracja na szkolenie nie trwała dłużej niż 30 sekund, a interfejs był intuicyjny i przyjazny użytkownikom. (...) Wystarczy komórka i aplikacja mObywatel - przekazał gen. dyw. Karol Molenda, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Jak zapewnia resort obrony, projekt ma nie tylko uczyć, ale też łączyć - pokolenia, środowiska i regiony.

- To jest budowanie odporności całego państwa. Bezpieczeństwo Polski zależy od silnej armii, silnych sojuszy, ale także siły nas samych, siły naszego społeczeństwa - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Schron pod jedną ze szkół w Poznaniu
PiS jak "banda Hunów” zniszczyło obronę cywilną, obecna władza "nadrabia"? Sprawdzamy
Bartosz Żurawicz
Schron
Powstają nowe schrony. Samorządy ścigają się z czasem
Fakty+
Szkolenie z obrony cywilnej w Łomiankach
Poznali zasady survivalu. "To może się przydać każdemu"
Mateusz Mżyk

Cel: przeszkolić 400 tysięcy obywateli

Pilotaż programu rusza 22 listopada, potrwa trzy tygodnie i obejmie 25 tysięcy osób. Docelowo w przyszłym roku przeszkolonych ma być nawet 400 tysięcy Polek i Polaków.

- Są państwa, które mają zaawansowaną obronę cywilną i ochronę ludności, jak Szwecja, Finlandia, Szwajcaria, natomiast my chcemy tę świadomość obudzić i chcemy tę odporność zwiększać, ze względu na to, że jesteśmy krajem przyfrontowym - powiedział gen. Mirosław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji.

A o tym, że Polacy chcą się szkolić, świadczy rekordowe zainteresowanie programem "Trenuj z wojskiem".

- Wiem, jak rzucać granatem hukowym, wiem, jak rozłożyć broń, praktyczne, przydatne wiadomości - powiedział jeden z uczestników. - Nadmiar wiedzy nigdy nikomu nie zaszkodził, tym bardziej, że chodzi o moje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo najbliższych - skomentowała jedna z uczestniczek.

Na dobrowolnych i bezpłatnych szkoleniach zainteresowanych często było więcej niż miejsc.

Samorządy i obywatele szykują się na "W"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Samorządy i obywatele szykują się na "W"

Marzanna Zielińska

- To jest lekcja patriotyzmu. Przed nami Święto Niepodległości. Będziemy świętować, ale prawdziwym świętowaniem, prawdziwą odpowiedzialnością za ojczyznę, są umiejętności i gotowość do obrony państwa polskiego - skomentował minister obrony narodowej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Maciej Kempiński

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Obrona cywilnaobronnośćMinisterstwo Obrony NarodowejWładysław Kosiniak-KamyszWojsko Polskie
Czytaj także:
imageTitle
Polak rozpoczął karierę na zapleczu NBA. Tata będzie dumny
EUROSPORT
imageTitle
Bezradny Real. Królewscy stracili punkty w derbach
EUROSPORT
pszczoly
Śmiertelny wypadek po użądleniu przez pszczoły
METEO
Dariusz Paczusko jest ostatnim powiernikiem dziejów traktorsów
Ścigali się ciągnikami, imprezowali wiele dni. Po latach stali się legendą
Tomasz Mikulicz
Tragiczny wypadek koło Iławy. Nie żyje 19-latek, 18-latka trafiła do szpitala
Zginął 19-latek, 18-latka walczy o życie
Olsztyn
imageTitle
Zażegnał chwilowe kłopoty. Otwarcie ATP Finals dla Alcaraza
EUROSPORT
Alaksandr Łukaszenka i wysłannik USA John Coale
Trump "z góry dziękuje" Łukaszence
Świat
Piasek na plaży w Mielnie zmienił kolor
Nietypowy kolor piasku na plaży w Mielnie
METEO
imageTitle
Kompromitacja i gwizdy. Ostatnia drużyna ligi pogrążyła Legię
EUROSPORT
Zaginiony Miron Czaplicki
Zaginął Miron Czaplicki. Bliscy apelują o pomoc
WARSZAWA
imageTitle
Derbowy thriller w Trójmieście. Arka wygrywa po latach niemocy
EUROSPORT
Ewakuacja na Filipinach
Supertajfun uderzył. Są już ofiary śmiertelne
METEO
Uprawa znajduje się w Centrum Edukacji Przyrodniczej Marcelin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Naukowcy pracują nad "polskim imbirem". Rolnicy już dopytują o kłącze
Poznań
Maria Ciunkiewiczowa przed sądem i jej adwokat Józef Woźniakowski
Z walizek zniknęły tysiące funtów i franków, klejnoty i futra
Tamara Barriga
imageTitle
Alarm przed meczami polskiej kadry
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Decyzja prezydenta "absolutnie nie do obrony"
Polska
imageTitle
Zasłużył jak nikt. Spektakularny sukces Wu Yize w Nankinie
EUROSPORT
Siedem akcji GOPR w jeden dzień w Karkonoszach
Tłumy turystów w górach. Aż 12 osób potrzebowało pomocy
Wrocław
shutterstock_192422603
Wadliwe podnośniki do aut. Niepokojące wyniki kontroli
BIZNES
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne sprzężenie zwrotne. Lody Antarktyki zagrożone
METEO
Rowerzysta potrącony przez samochód
Rowerzysta potrącony przez samochód. Lądował śmigłowiec LPR
Katowice
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał nocnej bójki. Nie żyje 23-latek
Szczecin
grapevine lotnisko usa - Mason Brighton shutterstock_2699305335
Tysiące lotów odwołane. Konsekwencje paraliżu rządowego dla podróżnych
BIZNES
imageTitle
Pajor wróciła do gry, osiem goli Barcelony do przerwy
EUROSPORT
09 1350 wars romanowki budapeszt-0034
Romanowski "zachęca" Ziobrę. W sprawie azylu na Węgrzech
Polska
Uchodźczyni mieszkające w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich
122 uchodźców straci schronienie. Wojewoda zapowiada pomoc
Wrocław
Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia
Włamał się do muzeum, ukradł pieniądze z datków
Łódź
41-latek zginął w nocnym wypadku
41-latek zginął w nocnym wypadku. Policja szuka świadków
Katowice
Wypadek w Bolęcinie
Uderzył w ogrodzenie i dachował. Trafił do szpitala
WARSZAWA
Japończycy ćwiczą zasady bezpieczeństwa przed tsunami
Trzęsienie i tsunami. Fale dotarły do wybrzeża
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica