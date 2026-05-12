Polska

Ziobro w USA. Krótki komentarz Departamentu Stanu

Zbigniew Ziobro
Nowak: wszystko wskazuje na to, że podejrzany Zbigniew Ziobro postanowił kontynuować ucieczkę
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Departament Stanu USA, powołując się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz, odmówił określenia, w jakim trybie do Stanów Zjednoczonych przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Resort dodał, że USA i Polskę "łączą bliskie więzi".

Jak powiedział rzecznik amerykańskiego resortu dyplomacji, nie może udzielić informacji w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. "Z uwagi na poufność danych wizowych nie mamy żadnych informacji w tej sprawie" - zaznaczył.

"Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami" - dodał.

Departament Stanu z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz, choć w przeszłości zdarzały się wyjątki, jak w przypadku unieważnienia wiz dla niektórych propalestyńskich aktywistów, a także krewnych urzędników irańskiego reżimu.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego i Biały Dom nie odpowiedziały dotąd na pytania PAP w sprawie Ziobry.

MSZ zapowiada interwencję w sprawie Ziobry

W poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że resort dyplomacji zwróci się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych.

- Zapytamy między innymi o to, jakie dokumenty umożliwiły mu przekroczenie granic i dały tytuł wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów - powiedział Wewiór.

Ziobro, któremu prokuratura zarzuca między innymi, że jako szef resortu sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym, przebywał wcześniej na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszporty.

pc

pc
Źródło: PAP
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
