Decyzja w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. "W tym roku rozpocznie się proces"

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski pytany był w Wirtualnej Polsce o plany wobec Trybunału Konstytucyjnego. - Zapewniam, że w ciągu kilku miesięcy sytuacja się zmieni - powiedział.

- Co do ostatniego kroku w procesie legislacyjnym, czyli podpisu prezydenta, mam duże wątpliwości - mówił. - Ale mam na myśli wymianę sędziów w związku z ukończeniem kadencji. Powinni to być sędziowie, którzy oprócz tego, że są wybitnymi prawnikami, (powinni) mieć charakter, żeby walczyć z tym, co tam jeszcze pozostało po PiS - dodał Zgorzelski.

Wicemarszałek Sejmu przekazał też, co potwierdził później we wpisie w serwisie X, że "w tym roku rozpocznie się proces wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Poinformował, że "to ustalenie koalicyjne".

W tym roku rozpocznie się proces wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To ustalenie Koalicyjne. — Piotr Zgorzelski (@PZgorzelskiP) October 23, 2025 Rozwiń

Kryzys i wakaty w Trybunale Konstytucyjnym

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym rozpoczął się w 2015 roku. Tuż po wygranych wyborach większość sejmowa PiS zmieniła ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i uchwaliła nieważność wyboru pięciu sędziów TK przez poprzedni Sejm. Na ich miejsce powołano trzy inne osoby: Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego. Cioch i Morawski zmarli w 2017 roku, na ich miejsca Sejm wybrał Jarosława Wyrembaka i Justyna Piskorskiego. To właśnie tych sędziów określa się mianem dublerów.

Z powodu oporu prezydenta Andrzeja Dudy zasiadający w Trybunale Konstytucyjnym tzw. sędziowie dublerzy nie zostali odsunięci od orzekania. Po wyborach 15 października 2023 roku - w marcu 2024 - Sejm przyjął niewywołującą skutków prawnych uchwałę, w której zaapelował do tych sędziów o ustąpienie ze stanowisk. We wrześniu 2024 roku przegłosowano dwie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, które miały odsunąć sędziów dublerów, ale w październiku 2024 prezydent Duda skierował oba dokumenty do TK. Ten natomiast - orzekając de facto we własnej sprawie - w lipcu 2025 roku uznał obie ustawy za niezgodne z Konstytucją RP.

Od końca kwietnia TK liczy 11 sędziów na 15 przewidzianych stanowisk sędziowskich. Ponieważ w ostatnich miesiącach zakończyły się kadencje czworga sędziów oznacza to, że w TK są obecnie cztery wakaty sędziowskie. W grudniu z TK ma odejść kolejnych dwóch sędziów: Krystyna Pawłowicz i Michał Warciński.

W przyjętej jeszcze w marcu 2024 r. uchwale Sejm stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Sejm uznał też m.in., że dwaj obecnie orzekający w TK - Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski - nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Ich kadencje formalnie kończą się we wrześniu 2026 i styczniu 2027.

Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd - na przykład w przyjętej w grudniu zeszłego roku uchwale - wskazuje, że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności. Jak dodano, "nie jest dopuszczalne ogłaszanie dokumentów, które zostały wydane przez organ nieuprawniony".

Obecnie w składzie TK zasiadają: Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz, Justyn Piskorski, Bartłomiej Sochański (wiceprezes), Jakub Stelina, Wojciech Sych, Bogdan Święczkowski (prezes), Michał Warciński, Rafał Wojciechowski, Jarosław Wyrembak oraz Andrzej Zielonacki. Dotychczas kluby sejmowe - poza PiS - konsekwentnie nie zgłaszają kandydatów na wakujące miejsca w TK.

