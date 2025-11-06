Logo strona główna
Polska

Ziobro zabrał głos. "Spotykam się tu z państwem..."

Zbigniew Ziobro
Borusiewicz: Ziobro może być wszędzie
Źródło: TVN24
W czwartek po południu sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich zajmie się wnioskiem o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowy areszt Zbigniewa Ziobry. Późnym wieczorem sprawozdania komisji mają wysłuchać posłowie na sali plenarnej. Pojawia się pytanie o to, czy sam zainteresowany będzie tego dnia w Sejmie. Po godzinie 13 Ziobro spotkał się ze sprzyjającymi PiS mediami - jak twierdzą - w Budapeszcie.

Wniosek do Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt przekazał w zeszłym tygodniu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura chce zarzucić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura
26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik

Zdaniem śledczych Ziobro miał między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma zająć się tym wnioskiem na posiedzeniu w czwartek o godzinie 16. Z kolei o godzinie 23.30 posłowie na sali plenarnej mają zapoznać się ze sprawozdaniem komisji w sprawie wniosku. Głosowanie ma się odbyć w piątek.

Klatka kluczowa-3170
Prokuratura chce pociągnąć Ziobrę do odpowiedzialności karnej
Źródło: TVN24

Czy Ziobro pojawi się w Sejmie?

Nie jest jasne, czy poseł Prawa i Sprawiedliwości przyjedzie na posiedzenie komisji regulaminowej i weźmie udział w obradach Sejmu.

W czwartek po godzinie 13 Ziobro wypowiedział się dla sprzyjających PiS mediów. Jak twierdzą, stało się to w Budapeszcie.

- Spotykam się tu z państwem dzisiaj, ponieważ elementem tego spektaklu miało być zatrzymanie po powrocie do Polski i uniemożliwienie odniesienia się do wniosku o uchylenie immunitetu - powiedział. Przekonywał, że ma taką informację "z wiarygodnego źródła". Jego zdaniem to element "zemsty Tuska".

Poinformował, że będzie obserwował czwartkowe prace sejmowej komisji regulaminowej. Według Ziobry formułowane wobec niego zarzuty są "fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne".

Później był pytany, czy ma zamiar wrócić do kraju na posiedzenie komisji. - Tutaj mogę to zrobić (odnieść się do zarzutów), a tam być może byłbym tego prawa pozbawiony i tylko z tych względów zdecydowałem się na takie działanie. Nie dam sobie zamknąć ust - mówił.

Jak twierdził, "miał wykupiony bilet do Polski", ale dowiedział się o rzekomo planowanej "prowokacji" i próbie zatrzymania go po powrocie do kraju.

Szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński zapowiadał wcześniej, że "bez względu na to, czy (Ziobro) będzie, czy nie będzie, komisja swoje zrobi". Zapewnił, że w Sejmie zbierze się odpowiednia większość do uchylenia Zbigniewowi Ziobrze immunitetu.

"Trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: 'jak podniesiesz łeb, to ci go odstrzelimy'"

"Trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: 'jak podniesiesz łeb, to ci go odstrzelimy'"

"Jeśli prezydent Nawrocki pójdzie tą drogą, to ja pokażę argumenty"

"Jeśli prezydent Nawrocki pójdzie tą drogą, to ja pokażę argumenty"

Ziobro: wniosek o uchylenie immunitetu prawnie nieskuteczny

Sam Ziobro ocenił we wtorek we wpisie na platformie X, że "wniosek Prokuratora Krajowego o uchyleniu mu immunitetu podpisała inna osoba, a minister Żurek, wysyłając pismo do Sejmu, poświadczył nieprawdę".

"Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez prok. Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Taki wniosek jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany" - ocenił były minister sprawiedliwości.

Zamieścił na X też zawiadomienie, które on i inny poseł PiS Marcin Warchoł złożyli w imieniu klubu PiS do prokuratury. W piśmie obaj podnoszą, że skierowany do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowy areszt sugeruje, iż wnioskodawcą jest I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy, tymczasem pod wnioskiem podpisany jest Piotr Woźniak - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty,os/akr,ads

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak / PAP

SejmZbigniew ZiobroProkuraturaFundusz Sprawiedliwości
