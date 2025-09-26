Logo strona główna
Polska

Czy Tusk ufa Kamińskiemu? Krótka odpowiedź

Michał Kamiński
Donald Tusk zapytany, czy ufa Michałowi Kamińskiemu
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk powiedział w piątek, że nie ma zaufania do wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego (PSL). W ostatnim czasie pojawiły się pytania o wznowienie politycznej współpracy Kamińskiego z Adamem Bielanem z PiS. Wątpliwości dotyczą także wizyt wicemarszałka Senatu w USA.

O politycznych rozgrywkach wicemarszałka Senatu więcej w reportażu "Salto" w TVN24+ >>>

Donald Tusk na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie został zapytany, czy ma zaufanie do wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego. Kamiński należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wchodzi w skład koalicji rządowej.

Pytanie padło, gdy szef rządu oddalił się już od mikrofonów. Reporterskie mikrofony zdołały jednak zarejestrować jego odpowiedź. - Nie - odparł krótko premier.

"Półoficjalne" wizyty Kamińskiego

W czwartek na łamach "Rzeczpospolitej" pojawił się artykuł zatytułowany "O czym nie wie Donald Tusk, czyli kulisy amerykańskiej misji Michała Kamińskiego".

Dziennik napisał w nim, że PSL buduje niezależny od rządu kanał komunikacji z administracją Donalda Trumpa. Oceniono przy tym, że premier Donald Tusk nie ma dobrych relacji z prezydentem USA, podobnie jak szef dyplomacji Radosław Sikorski, choć ten drugi ma kontakty z republikanami i niektórymi przedstawicielami administracji Trumpa, jak Marco Rubio.

Gazeta napisała, że sytuację próbuje wykorzystać szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a PSL oddelegowało do tego zadania wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego.

Michał Kamiński przebywał latem w USA. Za jego wyjazd nie chciała zapłacić Kancelaria Senatu, w związku z czym dziennik napisał o "półoficjalnych" spotkaniach polityka PSL, które mają budować relacje ludowców z administracją w Waszyngtonie. Według ustaleń "Czarno na białym" za wyjazd Kamińskiego zapłaciło PSL.

W reportażu "Salto" Dariusza Kubika ujawniono, że wicemarszałek Senatu w Waszyngtonie spotkał się m.in. z Sebastianem Gorką, bliskim współpracownikiem Donalda Trumpa. Sam Kamiński nie chciał jednak szerzej komentować wizyt w USA.

- Miałem jakieś spotkania, nie pamiętam z kim. Pewnie w Białym Domu - przyznał w materiale "Czarno na białym".

Współpraca PSL z PiS? "To nieuniknione"

"Rzeczpospolita" oceniła też, że Adam Bielan i Michał Kamiński "od dłuższego czasu próbują doprowadzić do współpracy PiS z PSL". Obaj byli uczestnikami nocnego spotkania w mieszkaniu Bielana na początku lipca z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. - To nieuniknione, jeśli PSL nie chce pójść na dno razem z rządem Donalda Tuska, który tonie - stwierdził jeden z rozmówców dziennika.

W "Salcie" Dariusz Kubik spytał Kamińskiego o to, "czy duet Bielan-Kamiński wznowili polityczną współpracę". - Nie - odparł wicemarszałek Senatu.

PSL oficjalnie zaprzecza chęci współpracy z PiS. Według źródeł "Rzeczpospolitej", Tusk jest pewny współpracy z Kosiniakiem-Kamyszem, a prezes PSL wyklucza kooperację z partią Kaczyńskiego.

Autorka/Autor: momo, kkop/dap

Źródło: TVN24, Rzeczpospolita

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

