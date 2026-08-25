Czy to lekarz rekordzista? Pracuje niemal bez przerwy

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W tym szpitalu Arsalan Azzaddin pracuje od niemal 20 lat. Jest jednocześnie zastępcą dyrektora ds. lecznictwa, koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, lekarzem na tym oddziale, a także pracuje na oddziale chorób wewnętrznych. Do Polski przyjechał w 1980 roku z Iraku na studia medyczne. I już został.

Grafiki dyżurów lekarzy ze szpitala w Bielsku Podlaskim, do których dotarła redakcja TVN24+, pokazują, że Arsalan Azzaddin pracuje na SOR-ze niemal bez przerwy:

w kwietniu 2026 roku miał w grafiku 26 dyżurów, w tym wszystkie weekendy (kwiecień ma 30 dni);

w maju - 26 dyżurów, w tym niemal wszystkie weekendy bez jednej doby (maj ma 31 dni);

w czerwcu - 25 dyżurów, w tym wszystkie weekendy (czerwiec liczy 30 dni);

w lipcu - 24 dyżury, w tym wszystkie weekendy (lipiec ma 31 dni).

Co ważne, grafiki dyżurów zatwierdza ten sam lekarz, czyli zastępca dyrektora szpitala ds. medycznych Arsalan Azzaddin.

Jeden człowiek, pięć stanowisk