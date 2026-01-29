Logo strona główna
Polska

Czy Polacy chcą ewentualnego ułaskawienia Ziobry? Sondaż

Zbigniew Ziobro
Obrońcy Ziobry grają na odwlekanie? "Jakoś wtedy nie formułowali takiego wniosku"
Źródło: TVN24
Czy prezydent powinien zastosować prawo łaski wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, jeśli zostanie on skazany? Takie pytanie w sondażu IBRiS na zlecenie Radia ZET zadano ankietowanym Polakom. Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl. Prokuratura zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Łącznie miał popełnić 26 przestępstw.

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości został objęty azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że w Polsce grożą mu prześladowania polityczne. 12 stycznia poinformował o tym fakcie jeden z obrońców Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Sam Ziobro w rozmowie z dziennikarzem Pawłem Łukasikiem powiedział, że azyl przyznano mu 22 grudnia 2025 roku. Polityk wystąpił też o azyl dla swojej żony, Patrycji Koteckiej-Ziobro. Azyl na Węgrzech uzyskał też inny polityk PiS Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry i wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS.

Majątek Ziobry zabezpieczony. Jest decyzja sądu

Dlaczego sądy nic nie robią w sprawie Ziobry i Romanowskiego?

Gabriela Sieczkowska

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Rząd powinien działać na rzecz sprowadzenia Ziobry do Polski? Sondaż

Ziobro z azylem. "Prezydent Karol Nawrocki nie pomagał"

Na zlecenie Radia ZET Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS zapytał Polaków o sprawę byłego ministra Ziobry. Na pytanie: "Jeżeli Zbigniew Ziobro zostanie skazany, to czy prezydent Karol Nawrocki powinien go ułaskawić" 47 proc. ankietowanych odpowiedziało, że "zdecydowanie nie". Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało z kolei 23 proc. ankietowanych. 5 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak", a 12 proc. "raczej nie". 13 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie wie/trudno odpowiedzieć.

Sondaż IBRiS dla Radia Zet
Sondaż IBRiS dla Radia Zet

Wynika z tego, że co czwarta z osób ankietowanych w sondażu uważa, że Ziobro powinien być ułaskawiony, a sześć na dziesięć - że nie - pisze Radio ZET. Zwrócono również uwagę, że pomysł ułaskawienia Ziobry popiera większy odsetek kobiet niż mężczyzn. Wśród kobiet 39 proc. uważa, że prezydent powinien zastosować wobec byłego ministra prawo łaski, a 47 proc., że nie, natomiast wśród mężczyzn 16 proc. popiera ułaskawienie, a 71 proc. - nie. Zdania w tej kwestii nie sprecyzowało 14 proc. ankietowanych kobiet i 13 proc. ankietowanych mężczyzn.

Obrońcy Ziobry i gra na odwlekanie. "Jakoś wtedy nie formułowali takiego wniosku"

Działania obrońców Ziobry "miały za zadanie jedno"

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 16-17 stycznia 2026 r., na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: Radio ZET

Źródło zdjęcia głównego: ArtService/PAP

Zbigniew ZiobroWęgryKarol NawrockiPrezydent RPSondaże
