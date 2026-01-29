Czy Polacy chcą ewentualnego ułaskawienia Ziobry? Sondaż

Obrońcy Ziobry grają na odwlekanie? "Jakoś wtedy nie formułowali takiego wniosku" Źródło: TVN24

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości został objęty azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że w Polsce grożą mu prześladowania polityczne. 12 stycznia poinformował o tym fakcie jeden z obrońców Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Sam Ziobro w rozmowie z dziennikarzem Pawłem Łukasikiem powiedział, że azyl przyznano mu 22 grudnia 2025 roku. Polityk wystąpił też o azyl dla swojej żony, Patrycji Koteckiej-Ziobro. Azyl na Węgrzech uzyskał też inny polityk PiS Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry i wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS.

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Co myślą Polacy na temat ewentualnego ułaskawienia Ziobry?

Na zlecenie Radia ZET Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS zapytał Polaków o sprawę byłego ministra Ziobry. Na pytanie: "Jeżeli Zbigniew Ziobro zostanie skazany, to czy prezydent Karol Nawrocki powinien go ułaskawić" 47 proc. ankietowanych odpowiedziało, że "zdecydowanie nie". Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało z kolei 23 proc. ankietowanych. 5 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak", a 12 proc. "raczej nie". 13 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie wie/trudno odpowiedzieć.

Wynika z tego, że co czwarta z osób ankietowanych w sondażu uważa, że Ziobro powinien być ułaskawiony, a sześć na dziesięć - że nie - pisze Radio ZET. Zwrócono również uwagę, że pomysł ułaskawienia Ziobry popiera większy odsetek kobiet niż mężczyzn. Wśród kobiet 39 proc. uważa, że prezydent powinien zastosować wobec byłego ministra prawo łaski, a 47 proc., że nie, natomiast wśród mężczyzn 16 proc. popiera ułaskawienie, a 71 proc. - nie. Zdania w tej kwestii nie sprecyzowało 14 proc. ankietowanych kobiet i 13 proc. ankietowanych mężczyzn.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 16-17 stycznia 2026 r., na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

