Polska

Tusk nie ufa Kamińskiemu. Czy Kamiński ufa Tuskowi? "Należę do tych 57 procent Polaków"

pap_20210810_1BJ
Donald Tusk zapytany, czy ufa Michałowi Kamińskiemu
Źródło: TVN24
Donald Tusk jest premierem, któremu nie ufa 57 procent Polaków. Ja do nich należę - powiedział w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji marszałek Senatu Michał Kamiński (PSL). Wcześniej tego samego dnia szef rządu stwierdził, że nie ufa Kamińskiemu.

Marszałek Senatu Michał Kamiński był w piątek wieczorem gościem wydarzenia "Piwo z Mentzenem w Bielsku-Białej". Polityk był pytany, jak ocenia rząd Donalda Tuska.

- Jest premierem, któremu nie ufa 57 procent Polaków, według ostatniego sondażu. Ja na pewno należę do tych 57 procent Polaków - oświadczył.

Czy Polacy ufają Donaldowi Tuskowi? Sondaż
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy Polacy ufają Donaldowi Tuskowi? Sondaż

Dopytywany, dlaczego nie ufa szefowi rządu, odparł, że w jego odczuciu "skończył się Donald Tusk jako skuteczny polityk". - Ostatnie półtora roku rządzenia to nie jest najlepszy czas w karierze politycznej Donalda Tuska. Ja bym powiedział nawet, że większość pomysłów politycznych, które on przedstawia, jeżeli już jakieś przedstawia, mu nie wychodzą - ocenił. Jak stwierdził, "ostatni największy jego pomysł polityczny to Rafał Trzaskowski prezydentem Rzeczypospolitej". - Pomysł, który kompletnie nie wyszedł - dodał.

Krótka odpowiedź Tuska na temat Kamińskiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Krótka odpowiedź Tuska na temat Kamińskiego

Czy Tusk ufa Kamińskiemu? Krótka odpowiedź

Donald Tusk na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie został zapytany, czy ma zaufanie do wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego. Kamiński należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wchodzi w skład koalicji rządowej. Pytanie padło, gdy szef rządu oddalił się już od mikrofonów. Reporterskie mikrofony zdołały jednak zarejestrować jego odpowiedź. - Nie - odparł krótko premier.

Kilka tygodni temu o polityku - w przeszłości związanym z partią Jarosława Kaczyńskiego - było głośno, gdy media ujawniły, że na początku lipca uczestniczył w rozmowach przy jednym stole z prezesem PiS i marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią podczas kolacji zorganizowanej przez europosła partii Adama Bielana, człowieka bliskiego Kaczyńskiemu.

Udział Kamińskiego w kolacji wzbudził oburzenie wśród części polityków koalicji rządzącej. Zwłaszcza że polityk PSL w przeszłości wielokrotnie krytykował PiS.

Zdjęcie z 10 sierpnia 2021 roku
Michał Kamiński i Donald Tusk w trakcie demonstracji przeciwko nowelizacji ustawy medialnej
Źródło: Paweł Supernak/PAP

W ostatnim czasie pojawiły się pytania o wznowienie politycznej współpracy Kamińskiego z Bielanem. Wątpliwości dotyczą także wizyt wicemarszałka Senatu w USA. Niektóre media pisały, że Kamiński był tam w tym samym czasie, co polityk PiS. Zarówno Kamiński, jak i Bielan podtrzymują, że nie widzieli się w Stanach Zjednoczonych.

O politycznych rozgrywkach wicemarszałka Senatu więcej w reportażu "Salto" w TVN24+ >>>

OGLĄDAJ: Kamiński: absolutnie niczego nie żałuję
Michał Kamiński - rozmowa CNB

Kamiński: absolutnie niczego nie żałuję

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Monika Winiarska /akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Michał KamińskiPolskie Stronnictwo LudoweKoalicja 15 październikaRząd Donalda TuskaDonald Tusk
