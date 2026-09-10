Rozmowa Piaseckiego Czy Maciej Berek wie, że ma być "szeryfem" w TK? Europoseł KO: mam nadzieję Aleksandra Sapeta |

Maciej Berek o ślubowaniu na sędziego TK: będę czekał na to, co się wydarzy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Maciej Berek - były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu - został w ubiegły piątek wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że Berek wchodzi do TK jako "szeryf" i wyraził nadzieję, że sam zainteresowany o tym wie.

Pytany, czy rolą Berka jest odbicie Trybunału, odpowiedział: - Dla mnie sprawa jest oczywista. Mam nadzieję, że Maciej Berek myśli tak samo. Nie rozmawiałem z nim o tym (….) Koniec ery (Bogdana - red.) Święczkowskiego, koniec tego podwóreczka, który sobie tam zbudowali PiS-owcy w postaci Piotrowicza, Pawłowicz, Święczkowskiego, jakiegoś takiego PiS-owskiego zaplecza.

- Wchodzi Berek i chciałbym, żeby wszedł kopniakiem w drzwi i zrobił tam porządek - zaznaczył. - Mam nadzieję, że Berek nie usiądzie na taborecie i nie będzie siedział pod drzwiami Święczkowskiego. Wyrażam taką nadzieję. Będę mu w tym kibicował i osobiście taboret mu będę zabierał - mówił gość TVN24.

Wkrótce dalsza część rozmowy.