Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czy Andrzej Poczobut może wrócić na Białoruś? "Jeżeli Amerykanie..."

|
Donald Tusk i Andrzej Poczobut
Uwolnienie Poczobuta. Pielasa: on chce tam wrócić, kocha Białoruś
Źródło: TVN24
Andrzej Poczobut chce tam wrócić, kocha Białoruś - powiedział w TVN24 Siarhiej Pielasa, zastępca redaktora naczelnego Telewizji Biełsat. Mówił o trwających od kilkudziesięciu lat prześladowaniach polskiej mniejszości oraz warunku, który mógłby umożliwić Poczobutowi bezpieczny powrót na Białoruś.

O to, co uwolnienie Andrzeja Poczobuta znaczy dla polskiej mniejszości na Białorusi był pytany na antenie TVN24 Siarhiej Pielasa, zastępca redaktor naczelnej Biełsat TV. - To znaczy, że polska ojczyzna nie zapomina o setkach tysięcy Polaków i Białorusinów, osób polskiego pochodzenia (...). Polska pamięta o nich i dba o nich - powiedział.

- Przypomnijmy, że prześladowania i łamania praw Polaków trwają od kilkudziesięciu lat. Przynajmniej, od kiedy w pierwszych latach tego stulecia został zdelegalizowany Związek Polaków na Białorusi. Został utworzony związek widmo, podporządkowany reżimowi Łukaszenki i później problemy tylko narastały - zwrócił uwagę.

Pielasa wskazał między innymi na problemy z możliwością nauki w języku polskim dla dzieci o takim pochodzeniu czy wielu zatrzymaniach duchownych w ostatnich latach. W nawiązaniu do tego, przypomniał o jednym z uwolnionych więźniów Grzegorzu Gawle, który "dostał jakiś horrendalny wyrok na Białorusi za rzekome szpiegowanie".

Powiedział też, że ta historia pokazuje, że nie da się zapomnieć o swoich rodakach. - Przede wszystkim dzięki niezłomności Andrzeja Poczobuta, który swoim przykładem i osobą przyciągnął uwagę całego świata do problemów Polaków na Białorusi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podchodzili pojedynczo, sygnałem było uniesienie ręki. Znamy kulisy

Arleta Zalewska, Konrad Piasecki

"On chce tam wrócić, kocha Białoruś"

Jak relacjonował premier Donald Tusk, pierwsze słowa, jakie skierował do niego Poczobut dotyczyły tego, czy będzie miał możliwość powrotu do Białorusi. Pielasa był pytany, czy jest takie oczekiwanie polskiej mniejszości w kraju, aby uwolniony dziennikarz wrócił. Jak ocenił, "to jest trudne pytanie, bo należałoby je zadać przedstawicielom polskiej mniejszości na Białorusi".

Wyznał również, że jemu - jako białoruskiemu dziennikarzowi, mieszkającemu, pracującemu w Polsce - rzuciło się w oczy zdjęcie z premierem Donaldem Tuskiem, na którym Poczobut trzyma w ręku swój paszport. - On trzyma tę książeczkę tak desperacko - komentował Pielasa.

- To jest jego przepustka na Białoruś. On chce tam wrócić, kocha Białoruś, kocha Grodno. Mieszka tam jego ojciec. Wiemy, że jego rodzina przyjechała tu do Polski, spotkał się dzisiaj z żoną - powiedział.

Co może się jednak stać, jeśli Poczobut zdecyduje się powrócić na Białoruś? - Jeżeli Amerykanie mu zagwarantują bezpieczeństwo, to myślę, że może tam wracać. Z tym, że jeśli chodzi o reżim Łukaszenki, to ja bym nie ufał tym gwarancjom, które są wystawiane wyłącznie przez jego urzędników.

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który przebywał w więzieniu od 2021 roku.

Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat Alaksandra Łukaszenki trafił do aresztu i stawał przed sądem. Został zatrzymany przez białoruski reżim 25 marca 2021 roku i od tamtej pory przebywał za kratami.

Andrzej Poczobut na zdjęciach przed zniewoleniem przez białoruski reżim
8 lutego 2023 roku Poczobuta skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "wzniecanie nienawiści" oraz "wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację. Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku na północy Białorusi.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się uwolnienia go i oczyszczenia z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów. Wielokrotnie podejmowane były próby uwolnienia Poczobuta.

OGLĄDAJ: Poczobut uwolniony. "To jest wspaniały dzień"
pc

Poczobut uwolniony. "To jest wspaniały dzień"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPRM

Udostępnij:
Tagi:
Andrzej Poczobut, Białoruś, Wolność słowa, Alaksandr Łukaszenka
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

