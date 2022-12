Pytania do przedstawicieli Orlenu o zapisy projektu umowy z Saudyjczykami. "Bardzo szkodzicie polskim interesom"

- Za zgodą Skarbu Państwa przyczyniłem się do tego, że zainwestowaliśmy w Lotosie ponad 10 miliardów złotych. Na dzisiaj, jak widzimy wyniki za 2021 rok, a też pierwsze półrocze tego roku, to są ponad cztery miliardy zysku netto. To znaczy, że długoterminowe, trudne inwestycje w branży petrochemicznej były trafne i przynoszą określone rezultaty - mówił.

Olechnowicz: to jest osłabienie bezpieczeństwa

- Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. To jest osłabienie bezpieczeństwa energetycznego państwa. To jest również osłabienie - na własne życzenie - pozycji grupy Orlen. Ponieważ zewnętrzna konkurencja, wchodząc tutaj, będzie stwarzała takie przesłanki - powiedział Olechnowicz.

Pytania do przedstawicieli PKN Orlen o zapisy projektu umowy z Saudyjczykami

"Zakładnicy umowy". Reportaż "Czarno na białym"

Nie wiadomo, czy zapisy projektu znalazły się w finalnej umowie, ale wiele na to wskazuje, między innymi dokument z Komisji Europejskiej, która dała zgodę na fuzję oraz to, że Orlen, w odpowiedzi na szczegółowe pytania reporterów "Czarno na białym", nie zaprzeczył tym zapisom. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę interes publiczny, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne państwa, dziennikarze zdecydowali się ujawnić, co zostało wpisane do projektu umowy tej strategicznej dla Polski transakcji i raz jeszcze publicznie pytają zarówno Orlen, jak i nadzorujące go Ministerstwo Aktywów Państwowych, co znalazło się w ostatecznej wersji umowy.