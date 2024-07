Co z wódką na stacjach benzynowych? Ministra zdrowia odpowiada

Leszczyna: minister powinien zwiększyć akcyzę na alkohol i papierosy

Leszczyna podkreślała, że "każdy minister zdrowia chciałby, żeby obywatele jego państwa pili mniej alkoholu i nie palili papierosów". - Uważam, że to jest mój obowiązek robić na początek niewielkie kroki, bardziej edukować, promować zdrowy styl życia. To zaczynamy robić - mówiła.

Leszczyna: mamy projekt w sprawie smakowych e-papierosów

Jak dodała, "firmy tytoniowe niestety są bardzo sprytne, zarabiają bardzo dużo pieniędzy i natychmiast w każdą niszę potrafią wejść". - Teraz to, co ja zrobić mogę najszybciej, to projekt, który już mamy, jest w KPRM i który zakazuje sprzedaży papierosów elektronicznych, które nie mają nikotyny, dzieciom i młodzieży do 18 roku życia - poinformowała.

Depenalizacja posiadania marihuany? Leszczyna: w małych ilościach tak

- Karać i ścigać powinniśmy przede wszystkim dilerów. Kara dla nich powinna być absolutnie bezwzględna, wysoka i taka, której nie da się uniknąć. Ale nie chciałabym, żeby osiemnastolatek trafiał do więzienia za to, że zapalił papierosa (z marihuaną - red.), którego w większości krajów wokół nas można zapalić - dodała.

Leszczyna: plotki o dramacie w NFZ przesadzone

- Wie pan, ile pieniędzy brakuje tak naprawdę w NFZ-cie na przyszły rok? Brakuje mi 10 miliardów. Dlaczego? Dlatego, że PiS okradł nas, czyli płacących składki, czyli NFZ. Bo to, co było finansowane z budżetu państwa do 2022 roku - ratownictwo, wysokospecjalistyczne procedury, mundurowi, leki dla seniorów, to wszystko, czyli około 10 miliardów, wyjął z finansowania budżetowego i włożył do NFZ-u. Dlatego mamy dziurę - powiedziała.