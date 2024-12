Ważą się losy ministra nauki Dariusza Wieczorka (Lewica), który miał ujawnić dane sygnalistki rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego. Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic przyznała, że sytuacja utrudnia prekampanię Magdaleny Biejat. - To jest dla niej bardzo trudne, mamy tego świadomość. Im szybciej zostanie podjęta konkretna decyzja, tym lepiej - mówiła posłanka. Dodała, że według niej Wieczorek "powinien oddać się do dyspozycji premiera". Senator Krzysztof Kwiatkowski (KO) zaznaczył, że "Lewica ponosi odpowiedzialność za tego ministra".

Minister zorganizował wówczas konferencję prasową, na której przekonywał m.in., że Fostiak nie można uznać za sygnalistkę, a zakres jej skarg to kwestia bieżącego funkcjonowania uczelni. Przepraszając kobietę - "jeśli w jakikolwiek sposób poczuła się urażona" - zapowiedział, że nie poda się do dymisji.

Kucharska-Dziedzic: im szybciej będzie podjęta decyzja, tym lepiej

Wiceprzewodnicząca Lewicy pytana, co według niej powinien zrobić Dariusz Wieczorek, odpowiedziała: - Myślę, że powinien oddać się do dyspozycji premiera, wielokrotnie to deklarowałam. Decyzja należy do premiera - mówiła. Według niej ujawnienie danych sygnalistki "to jest sytuacja, która bardzo źle wygląda i bardzo źle rzutuje na dokonania ministra Wieczorka".