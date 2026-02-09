800 ton zboża i 700 ton paszy spłonęło

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy po godzinie 19 - wyjaśnił w TVN24 mł. bryg. Mariusz Pawela z KP PSP Słupca. W hali było zboże i pasza. Nikt nie został ranny w wyniku pożaru. Z ogniem walczyły 23 zastępy straży pożarnej, czyli około 70 strażaków.
Jak przekazał rzecznik słupeckiej straży pożarnej, działania mogą jeszcze potrwać nawet kilkanaście godzin. O godzinie 8.30. mł bryg. Pawela informował, że strażacy czekają na ciężki sprzęt do usuwania konstrukcji dachowej.
Budynek, który się palił, ma wymiary 90 na 30 metrów. Ogień strawił magazyn, a w nim około 800 ton zboża i 700 ton paszy.
Pawela przekazał, że nie było zagrożenia pożarem w okolicznych zabudowaniach. Jak mówił, ogień nie zagrażał też dworcowi PKP, ruchowi kolejowemu i pasażerom, gdyż wiatr kierował dym w drugą stronę, w kierunku pól.
