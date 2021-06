"Pomyślałem sobie: stary, nie wygłupiaj się"

Miałem nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć, jak on wstaje, że to nie jest tak poważne - mówił w "Faktach po Faktach" były piłkarz Radosław Majdan. Odnosił się do omdlenia Christiana Eriksena podczas sobotniego meczu EURO 2020. Piłkarz był reanimowany na boisku. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz ocenił, że to zdarzenie wpłynie na psychikę piłkarzy, przede wszystkim kolegów z drużyny.