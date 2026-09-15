Interpelację w sprawie marszu we Lwowie podpisali posłowie PiS, Rozwoju Plus, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej

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Koncepcja, aby 11 listopada na ulicach Lwowa, ukraińskiego miasta atakowanego przez rosyjskie drony, zorganizować "polski Marsz Niepodległości", połączyła posłów z formacji Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Brauna, Mateusza Morawieckiego oraz Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. 21 prawicowych polityków podpisało się pod interpelacją skierowaną do Donalda Tuska, w której twierdzą, że "pomoc państwa polskiego dla Polaków mieszkających na Ukrainie jest niewystarczająca" i zaznaczają, że "w tym samym czasie polskie samorządy i instytucje publiczne finansują organizacje ukraińskie działające w Polsce oraz wydarzenia związane z Ukrainą, w tym Dzień Niepodległości Ukrainy".

Posłowie uważają, że "w tej sytuacji rząd powinien podjąć konkretną inicjatywę i zorganizować we Lwowie oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości, w tym polski Marsz Niepodległości ulicami miasta". Interpelacja jest rozwinięciem tez głoszonych przez posła PiS Dariusza Mateckiego - oburzał się on na to, że 24 sierpnia odbyły się między innymi w Warszawie obchody Dnia Niepodległości Ukrainy. Posłowie podpisani pod interpelacją nie zwracają uwagi na fakt, że Ukraina jest ogarnięta wojną i mierzy się z rosyjskimi atakami. Nie wspominają o tym, że uchodźcy wojenni z Ukrainy dzień niepodległości świętowali również w innych europejskich stolicach.