Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kropka nad i

Cezary Tomczyk: mam nadzieję, że prezydent będzie głęboko żałować tej decyzji

|
Prezydent Karol Nawrocki
Tomczyk: prezydent wziął odpowiedzialność za swoją obietnicę, ale też oszukał żołnierzy
Źródło: TVN24
Zdaniem Cezarego Tomczyka, wiceministra obrony narodowej prezydent Karol Nawrocki oszukał żołnierzy, mówiąc o "polskim SAFE 0 procent", i należy mu o tym przypominać. - To jest czyste oszustwo, bo tu jest zero złotych, to jest to niebywały skandal - ocenił w TVN24.

Rząd planuje w piątek podpisać z Komisją Europejską umowę na pożyczkę z programu SAFE. Łącznie dla polskiej obronności przewidziano 43,7 miliarda euro, czyli około 190 miliardów złotych. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, ale nie zablokowało to udziału Polski w programie.

Jak poinformowała we wtorek wieczorem PAP, powołując się na swoje źródła, umowa pożyczkowa z programu SAFE dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza i jest gotowa do podpisu w piątek w Warszawie przez unijnych komisarzy Piotra Serafina i Andriusa Kubiliusa oraz szefów MON i MF Władysława Kosiniaka-Kamysza i Andrzeja Domańskiego.

Tomczyk: antypolska decyzja

- Zastanawiam się, co będzie sobie myślał wtedy Karol Nawrocki [kiedy zostanie podpisana umowa - red.], ale mam nadzieję, że będzie głęboko żałował swojej decyzji, bo ona była antypolska. Ona była wbrew oczywistym oczekiwaniom polskiego wojska, rzadko kiedy generałowie wypowiadają się wprost - powiedział w "Kropce nad i" wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Zdaniem Tomczyka prezydent zawetował ustawę dotyczącą SAFE, bo tak wpłynął na niego prezes PiS. Przypomniał, że na początku politycy tej partii nie byli przeciwko tej pożyczce. Dopiero potem zmienili narrację.

- PiS podjęło decyzję, że wybiera interes partii, a nie interes państwa. To znaczy wybrało specjalnie drogę antyeuropejską, na której chce budować swoją zdolność do konfrontacji z Konfederacją i konfederacją Brauna. I na tym polega problem - ocenił Tomczyk.

Wiemy, kiedy Polska podpisze umowę SAFE. Ma być pierwsza w UE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wiemy, kiedy Polska podpisze umowę SAFE. Ma być pierwsza w UE

Polski SAFE? "Trzeba prezydentowi o tym przypominać"

W rozmowie z Moniką Olejnik wiceminister przypomniał o propozycji prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego na "polski SAFE 0 procent". Miałby on polegać na przekazaniu zysków Narodowego Banku Polskiego na potrzeby obronności.

- Jeżeli jest jakiś mechanizm, jeżeli z Narodowego Banku Polskiego można przekazać pieniądze na polskie wojsko, to naprawdę ja się bym nie wahał nawet minuty. Żołnierze potrzebują nowego sprzętu i my nawet, gdyby jeszcze był trzeci SAFE, to znaleźlibyśmy miejsce na wydatkowanie tych środków - oświadczył polityk KO.

Cezary Tomczyk podkreślił, że jego zdaniem nie należy zapominać o tej propozycji prezydenta, z której ostatecznie nic nie wyszło.

- Uważam, że właśnie nie można sprawić, żeby nad tą sprawą była cisza. Trzeba prezydentowi o tym przypominać, bo wziął odpowiedzialność za swoją obietnicę, ale też oszukał żołnierzy. Bo powiedział, że jest to alternatywa, że on wetuje SAFE i w domyśle daje jakiś inny. I nie ma innego, rząd przyjmuje SAFE, i to jest kompromitacja prezydenta - mówił Tomczyk.

Zdaniem wiceministra, jeżeli ktoś ma prawo wierzyć prezydentowi, to powinni to być żołnierze. - Więc jeżeli on żołnierzy oszukuje, a to jest czyste oszustwo, bo tu jest zero złotych, to jest to niebywały skandal. To nigdy by się nie zdarzyło w Stanach Zjednoczonych, nigdy nie zdarzyłoby się we Francji, Wielkiej Brytanii, żeby zwierzchnik sił zbrojnych obiecał coś żołnierzom i nie dotrzymał słowa. Każdy to wie - powiedział polityk KO.

OGLĄDAJ: "To będzie historyczny dzień". Cezary Tomczyk o pieniądzach z SAFE
pc

"To będzie historyczny dzień". Cezary Tomczyk o pieniądzach z SAFE

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiCezary TomczykProgram SAFEobronnośćWojsko PolskiePrezydent RPPrezes NBP Adam Glapińskibranża zbrojeniowaMinisterstwo Obrony Narodowej
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Rosyjski atak na Zaporoże. Są ofiary śmiertelne
Miało być zawieszenie broni. Krwawy atak Rosji
Świat
20260505PF_LSaAAA0021 1
Polakom uciekła wielka szansa. Zadecydowała trzecia tercja
EUROSPORT
imageTitle
Arsenal bliżej finału Ligi Mistrzów
RELACJA
05 2130 pozar osuchy-0009
Rozbił się samolot gaśniczy. Zginęła jedna osoba
Polska
pozar
Nawet 100 hektarów lasu w ogniu. Pożar wciąż nie został opanowany
Lublin
imageTitle
Drugie złoto dla Polski! Romańczyk i Bartnik mistrzami Europy
EUROSPORT
Burza w Białymstoku
Burzowy wtorek. Miejscami sypnęło gradem
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: umowa pożyczkowa SAFE zaakceptowana
Polska
Uderzył autem w ogrodzenie i uciekł
Pijany, bez prawa jazdy i w kradzionym aucie
WARSZAWA
imageTitle
Yamal ściga się z czasem. Rozpoczął treningi indywidualne
EUROSPORT
Deszcz, noc, opady
Nocą będzie padać i się błyskać
METEO
FPF
"To jest w stu procentach odpowiedzialność prezydenta"
Polska
imageTitle
Klitka bez okna, schorowana matka i triumf, który oglądało sto milionów ludzi
EUROSPORT
Burza, noc
Burze i porywy do 70 km/h. W mocy żółte alarmy
METEO
Prezydent USA Donald Trump
"Eskalacja pewnej nerwowości". Generał Bieniek: USA muszą mieć bazy w Europie
Świat
imageTitle
Kiwior przekonał FC Porto. Zostaje na dłużej
EUROSPORT
imageTitle
Mbappe krytykowany za wczasy przed El Clasico
EUROSPORT
Pies
"Zaczął szczekać i zasygnalizował nam, że coś jest w rzece"
METEO
imageTitle
Rekordowe zainteresowanie maratonem w Londynie
EUROSPORT
Burza, burze
Gdzie jest burza? Miejscami opad jest nawalny
METEO
Nowe składy FLIRT zasilą tabor Kolei Maowieckich
Pojadą 160 kilometrów na godzinę i przewiozą ponad pół tysiąca pasażerów
WARSZAWA
shutterstock_2318800287
"Wstydliwy dzień". Musk z ugodą i grzywną
BIZNES
Donald Trump
Trump uderza w papieża. Jest odpowiedź z Watykanu
Świat
Orion nad wulkanem Teide
"Planowanie i wykonanie tego zdjęcia zajęło mi trzy lata"
METEO
Pijany kierowca dachował w Poladowie
Samochód wypadł z drogi i uderzył w budynek
Poznań
imageTitle
Francuzka zaskoczyła rywalki. Niewiadoma-Phinney wciąż wysoko
EUROSPORT
Proces w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach
Chwycił noże i zaatakował ratowników medycznych, jeden nie przeżył. Ruszył proces
WARSZAWA
Żołnierze amerykańscy
Zaginięcie amerykańskich żołnierzy. Media: skoczył na ratunek koledze
Świat
Tragiczny wypadek na lotnisku w Lesznie. Nie żyje spadochroniarz
"Zbyt blisko ziemi". Prokuratura o przyczynach wypadku spadochroniarza
Poznań
imageTitle
Sabalenka rozważa bojkot wielkoszlemowych turniejów
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica