Pytania o flagę i tajemnice sztabu. Tomczyk o debacie

Sztabowiec Rafała Trzaskowskiego Cezary Tomczyk skomentował w "Rozmowie Piaseckiego" sytuację z poniedziałkowej debaty organizowanej przez "Super Express". Kandydat KO Rafał Trzaskowski przyniósł tam flagę, zostawioną przez kandydata PiS Karola Nawrockiego w studiu po poprzedniej debacie. - Potraktował ją jak kawałek materiału, jak nic niewarty przedmiot - stwierdził Tomczyk.

Podczas zorganizowanej przez "Super Express" debaty prezydenckiej w poniedziałek kandydat KO Rafał Trzaskowski ustawił na mównicy flagę Polski. - To jest polska flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich - wyjaśnił Trzaskowski.

Prezydent Warszawy dodał, że "to jest polska flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich, a potem, jak zgasły światła, porzucił ją na sali, na której dumnie powiewała". - Wszyscy wiemy, co to oznacza porzucić flagę na placu boju. (...) Flagi się po prostu nie porzuca i dlatego ją dzisiaj tutaj mam - oświadczył Trzaskowski. Karol Nawrocki w czasie debaty.

"Kto flagą wojuje, od flagi ginie"

Do sprawy odniósł się we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" wiceminister obrony narodowej i sztabowiec Trzaskowskiego Cezary Tomczyk. - Kto flagą wojuje, od flagi ginie - powiedział. - Na końcu okazuje się, że to Rafał Trzaskowski miał rację, a wczoraj obnażył przede wszystkim ten "patriotyzm" Karola Nawrockiego - dodał.

- Karol Nawrocki zostawił flagę, potraktował ją jak kawałek materiału, jak nic niewarty przedmiot. A dla ludzi flaga jest święta, flaga to jest Polska, Polski się nie zostawia i każdy powinien o tym wiedzieć - mówił Tomczyk.

Jego zdaniem "refleksu może zabraknąć w sprawie jakiejś politycznej, jakiejś takiej, gdzie powinniśmy zareagować, a czegoś nam brakuje". - Natomiast refleksu nie może zabraknąć szefowi Instytutu Pamięci Narodowej wtedy, kiedy mówimy o powstaniu warszawskim, kiedy mówimy o powstaniu w getcie, kiedy mówimy o kwestiach, które są fundamentalne z punktu widzenia historii - ocenił. Odniósł się w ten sposób do sytuacji, kiedy podczas debaty Grzegorz Braun nazwał żonkil, symbol powstania w getcie, "znakiem hańby", przeciwko czemu zaprotestował Trzaskowski.

