Ogród sensoryczny przy Centrum Zdrowia Dziecka otwarty

Przestrzeń, która ma służyć wsparciu i stymulacji procesu leczenia pacjentów, została otwarta 26 września przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. To ogród sensoryczny, idealne miejsce do wytchnienia. Szum wody, naturalne światło i roślinność mają działać na wszystkie zmysły i przynosić ukojenie w procesie leczenia. Projekt został sfinansowany przez Fundację TVN i Amazon.

- Znajdujemy się w cudownym miejscu, w ogrodzie sensorycznym, który jest dokładnie w środku kliniki Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży Instytutu "Pomnik" Centrum Zdrowia Dziecka - opowiadał podczas otwarcia ogrodu dr n. med. Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka. – Fantastyczny nowy budynek został wybudowany dzięki połączonemu wsparciu Ministerstwa Zdrowia i Fundacji TVN. Działamy od lutego br., na wszystkich trzech poziomach dotyczących leczenia i diagnostyki dzieci i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Dodatkowym elementem, który pojawił się dzisiaj, jest to fantastyczne miejsce.

- To najnowsza odsłona współpracy i kolejny projekt - mówiła Zuzanna Lewandowska, prezeska i dyrektorka zarządzająca Fundacji TVN, podczas otwarcia ogrodu. - Z Centrum Zdrowia Dziecka pracujemy już ponad 20 lat. Na początku stycznia otworzyliśmy Centrum Psychiatrii i Onkologii. To jest trzydziesty budynek w kompleksie Centrum Zdrowia Dziecka. Sześć tysięcy metrów kwadratowych służących dzieciom i młodzieży w najnowszej infrastrukturze. A dzisiaj dokładamy kolejną cegiełkę do tej pracy - dodała, podkreślając, że "wpływ ogrodów sensorycznych na proces terapeutyczny jest udokumentowany".

O długoletniej współpracy ze szpitalem mówiła również Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN: - Tych projektów na przestrzeni lat było bardzo wiele. Duże projekty infrastrukturalne, jak chociażby Klinika Psychiatrii i Onkologii, ale nie tylko, gdyż remontowaliśmy też inne kliniki, oddziały. Była pomoc w zakupie sprzętu, ufundowanie karetki. Na przestrzeni ponad 20 lat wspomogliśmy klinikę w sumie 85 milionami złotych.

Jak podkreśliła Kasia Kieli, "zależy nam, byśmy reagowali na codzienność, by Centrum Zdrowia Dziecka miało w nas przyjaciela nie tylko od święta czy wielkich wydarzeń, ale by można było nas zadzwonić, gdy coś się dzieje".

W czerwcu Ogród Sensoryczny dla dzieci otwarto też przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, ten projekt również został sfinansowany przez Fundację TVN i Amazon.