Były szef CBA doprowadzony na przesłuchanie. Bejda: jesteście komisją nielegalną

Bejda: Zostałem doprowadzony w przymusowy sposób. Podtrzymuję swoje stanowisko ws. komisji Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W piątek rano Ernest Bejda został zatrzymany przez policjantów i przymusowo doprowadzony na posiedzenie komisji do spraw Pegasusa.

Bejda pełnił funkcję szefa CBA od grudnia 2015 roku do lutego 2020 roku.

To między innymi Bejda podpisał dokument dotyczący zakupu systemu Pegasus w 2017 roku.

W piątek rano były szef CBA Ernest Bejda został na polecenie Sądu Okręgowego w Warszawie zatrzymany przez policjantów i doprowadzony na przesłuchanie przed komisję śledczą do spraw Pegasusa. Wcześniej cztery razy nie stawiał się na jej posiedzenie, dlatego wystąpiła ona do sądu o zgodę na doprowadzenie świadka przez policję.

Podczas przesłuchania Bejda skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi, w której zaczął powoływać się na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 roku, zgodnie z którym zakres komisji działania jest niezgodny z konstytucją. Wypowiedź tę przerwała mu szefowa komisji Magdalena Sroka, jednak on zaprotestował.

- Nie mam pretensji do policji, żeby była jasność, uznaję profesjonalizm działania policji, ale twierdzę, że jesteście państwo komisją nielegalną i nie występuję tutaj de facto przed komisją działającą de iure - powiedział były szef CBA. Dodał, że przysięgę złożył "pod wpływem przymusu indykatywnego", ale w chwili, gdy zaczął uzasadniać to szerzej, po raz kolejny wyłączono mu mikrofon.

Ernest Bejda Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Zdaniem Bejdy przesłuchanie powinno być niejawne

Bejda ocenił, że jego przesłuchanie w całości powinno się odbywać w trybie niejawnym, ponieważ - jego zdaniem - formy, metody, środki pracy operacyjnej podlegają szczegółowej ochronie. Wskazał też, że służby nie używały określenia Pegasus, jednak na potrzeby przesłuchania uznaje, iż takie oprogramowanie rzeczywiście zostało zakupione. - Oczywiście co do szczegółów nie będę się wypowiadał - oświadczył.

W opinii świadka fakt, że wszystkie przypadki zastosowania tego rodzaju środka kontroli operacyjnej uzyskały zgodę sądu, powinien zamknąć dyskusję dotyczącą legalności jego użycia. Ponadto ocenił, że członkowie komisji nie mają prawa do oceniania decyzji sądu. Sroka zauważyła jednak, że dwóch funkcjonariuszy usłyszało już zarzuty między innymi wyłudzenia zgód sądów na zastosowanie oprogramowania Pegasus.

- Ten przykład pokazuje nam, że mogło dochodzić do nieprawidłowości - oceniła. W odpowiedzi na tę uwagę Bejda podkreślił, że nie zgadza się z tą tezą.

Odtajniony dokument ABW i przecieki rozmów

Sroka zaprezentowała odtajniony dokument ABW z lutego 2017 roku. Jak wskazała, wymieniono w nim cechy systemu, które są "dyskwalifikujące w ramach działań służb specjalnych". Od marca do września 2017 roku działał zespół dotyczący zakupu systemu Pegasus, składający się z ekspertów z policji i z CBA.

- Powiedziałem, że zespół został powołany w dniu 13 marca 2017 roku. Przed powołaniem zespołu były wyrażane różnego rodzaju punkty widzenia i opinie, też mówiąc o pewnych wątpliwościach. Po to właśnie powołano zespół, aby te wątpliwości rozstrzygnąć - odpowiedział Bejda.

Wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki pytał między innymi o to, czy Bejda miał świadomość, że "służba dokonywała za pomocą Pegasusa kontroli rozmów i kontaktów między adwokatem Romanem Giertychem, a wówczas posłem, a dzisiaj senatorem Stanisławem Gawłowskim". Były szef CBA przekazał, że nie odpowie na to pytanie. Dodał, że praca operacyjna "odnosi się do konkretnej osoby, to nie ma wpływu na to, z kim ona się kontaktuje".

Bosacki dopytywał też o przecieki w okresie lipiec - wrzesień 2019 roku, wskutek których treści rozmów między politykami związanymi z ówczesną opozycją przedostawały się do niektórych mediów. Bejda został skonfrontowany z zeznaniem jednej z prokuratorek, która powiedziała, że w tym czasie w prokuraturze nie było stenogramów z tych rozmów. - Materiały znajdowały się w prokuraturze, bo były udostępniane w prokuraturze - odpowiedział.

Jak dodał, inny prokurator zeznał, że treści publikowane w mediach "nie są to materiały zmanipulowane w jakimkolwiek stopniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne".

25 milionów złotych na zakup Pegasusa

Były szef CBA był również kilkakrotnie pytany o to, kto ustalił, że na zakup Pegasusa zostanie przekazana kwota 25 milionów złotych pochodząca z Funduszu Sprawiedliwości. Bejda odparł ogólnie, że decyzja zapadła "w procedurze, o której decydował dysponent funduszu". Dopytywany o szczegóły, dodał, że dysponentem funduszu był ówczesny wiceszef MS Michał Woś.

Na pytanie, czy ostatecznym dysponentem nie był minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Bejda odparł, że w tej sprawie Woś był "upoważniony przez ministra Ziobrę". Dopytywany, czy w takim razie Ziobro nic nie wiedział o przekazaniu 25 milionów złotych na ten cel, odpowiedział on, że myśli, iż wiedział. - Ale to proszę zapytać ministra Ziobrę - dodał.

Bejda był też pytany o okoliczności podpisania umowy na przekazanie tych środków. Jak mówił, do podpisania jej doszło w siedzibie CBA, prawdopodobnie w jego gabinecie, a obecny tam był Woś. Na pytanie, kto przygotowywał umowę - ówczesny wiceminister czy CBA - odparł, że zajęły się tym "stosowne służby prawne", najprawdopodobniej te ministerstwa, albo też umowa przygotowywana była "wspólnie i w porozumieniu".

Po serii nieporozumień z zadającą pytania przewodniczącą komisji Magdaleną Sroką (PSL-TD) podkreślił również, że umowa na przekazanie środków a umowa na zakup Pegasusa to dwie różne sprawy. Dodał, że ta druga umowa jest tajna.

