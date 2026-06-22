Polska Były szef BBN o jednym pytaniu, jakie zadałby Ukraińcom

Jacek Siewiera o relacjach polsko-ukraińskich po odebraniu orderu Zełenskiemu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jacek Siewiera komentował w TVN24 napięcie w relacjach polsko-ukraińskich po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskemu Order Orła Białego. Zełenski odesłał swój order. W jego ślady poszli inni ukraińscy politycy.

- Jest takie państwo, od którego zależy Rzeczpospolita i jej interesy bezpieczeństwa. (...) Ono jest dla nas i producentem uzbrojenia i utrzymuje tu swoje bazy. Proszę sobie wyobrazić, jak skończyłaby się historia, gdybyśmy w nazwali którąkolwiek jednostkę w sposób obraźliwy dla żołnierzy amerykańskich. Pani redaktor wyobraża sobie, żebyśmy oglądali nasze F-35 tutaj? - pytał retorycznie Siewiera.

Wspomniał także o myśliwcach MiG-29 dla Ukrainy. - Pamiętam, jak [Ukraińcy - red.] chodzili i prosili o MiGi-29. Myśmy ich potrzebowali, bo nie mieliśmy swoich. Dzisiaj zrobiliśmy przyjęcie trzech F-35 - opisywał. - Uważam, że MiG-i powinny stanąć na prawym pasie kontrolnym przy przejściu [granicznym - red.] w Korczowej. Nie ma czegoś takiego jak kluczyki do MiG-a 29, ale gdyby istniały, powiesiłbym je na siatce i zadał pytanie: czy nadal ta jednostka [ukraińska, nazwana imieniem "bohaterów UPA" - red.] tak się będzie nazywać? Czy jednak te MiG-i są ważniejsze? - mówił były szef BBN.

Dopytywany, czy zgadza się z decyzją prezydenta o odebraniu orderu Zełenskiemu, Siewiera odparł jednak, że nie.

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