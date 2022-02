Spalony samochód na poboczu, w środku zwęglone ciało

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 63-latek tego wieczoru odwiedził swoich znajomych i po zakończonym spotkaniu miał zamiar wrócić do domu, jednak do niego nie dotarł - informuje Ewelina Wrona z biura prasowego rzeszowskiej policji.

Policja: zasnął w samochodzie, dwie osoby zatrzymane do sprawy

Według policji wszystko wskazuje na to, że mężczyzna wsiadł do samochodu znajomej i tam zasnął. - Do sprawy zostały zatrzymane dwie osoby, u których ten 63-latek tego wieczoru był. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na dokładne ustalenie okoliczności, w których doszło do pożaru - podkreśla Wrona.