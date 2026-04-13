Polska Brytyjski sąd zdecyduje w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS

W poniedziałek 13 kwietnia sąd magistracki gminy Westminster w Londynie ma zdecydować, czy były szef RARS Michał Kuczmierowski zostanie wydalony do Polski. Sąd ma zebrać się o godzinie 10 czasu lokalnego (godzina 11 czasu polskiego).

Już w grudniu ubiegłego roku prawnik Kuczmierowskiego Adam Gomoła oceniał, że niezależnie od decyzji sądu strony będą się odwoływać..

Do finału tej sprawy miało już dojść 27 lutego tego roku, ale termin ten został przesunięty. Sąd magistracki gminy Westminster miał już wcześniej podjąć decyzję w sprawie ekstradycji Kuczmierowskiego, jednak już kilkakrotnie termin ten przekładano. We wrześniu 2025 roku ostatnie posiedzenie sądu zostało przełożone ze względu na awarię londyńskiej sieci wodociągowej, która uniemożliwiła pracę sądu. Jednocześnie obrona byłego szefa RARS trzykrotnie składała wniosek o wydanie listu żelaznego. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił 10 września wniosku o taki dokument. Za każdym razem sprzeciwiała się temu prokuratura. Gdyby Kuczmierowski uzyskał list żelazny, po powrocie do kraju nie zostałby aresztowany aż do prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania.

Michał Kuczmierowski Źródło: Marcin Obara/PAP

Były szef RARS z zarzutami

Były szef RARS usłyszał w sierpniu 2024 roku zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na początku września 2024 roku został on zatrzymany w Londynie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego na wniosek polskich władz. W lutym 2025 r. brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że były szef RARS może opuścić areszt za kaucją i poręczeniem majątkowym. 10 lutego wyszedł on na wolność.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego między 2021 a 2023 rokiem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wszczęto je w grudniu 2023 roku. Prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

