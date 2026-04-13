Polska

Brytyjski sąd zdecyduje w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS

Kuczmierowski
Sąd w Londynie zdecyduje w sprawie ekstradycji szefa RARS
Źródło: TVN24
W poniedziałek 13 kwietnia sąd w Londynie ma wydać decyzję w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego.

W poniedziałek 13 kwietnia sąd magistracki gminy Westminster w Londynie ma zdecydować, czy były szef RARS Michał Kuczmierowski zostanie wydalony do Polski. Sąd ma zebrać się o godzinie 10 czasu lokalnego (godzina 11 czasu polskiego).

Już w grudniu ubiegłego roku prawnik Kuczmierowskiego Adam Gomoła oceniał, że niezależnie od decyzji sądu strony będą się odwoływać..

Do finału tej sprawy miało już dojść 27 lutego tego roku, ale termin ten został przesunięty. Sąd magistracki gminy Westminster miał już wcześniej podjąć decyzję w sprawie ekstradycji Kuczmierowskiego, jednak już kilkakrotnie termin ten przekładano. We wrześniu 2025 roku ostatnie posiedzenie sądu zostało przełożone ze względu na awarię londyńskiej sieci wodociągowej, która uniemożliwiła pracę sądu. Jednocześnie obrona byłego szefa RARS trzykrotnie składała wniosek o wydanie listu żelaznego. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił 10 września wniosku o taki dokument. Za każdym razem sprzeciwiała się temu prokuratura. Gdyby Kuczmierowski uzyskał list żelazny, po powrocie do kraju nie zostałby aresztowany aż do prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania.

Michał Kuczmierowski
Michał Kuczmierowski
Źródło: Marcin Obara/PAP

Były szef RARS z zarzutami

Były szef RARS usłyszał w sierpniu 2024 roku zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na początku września 2024 roku został on zatrzymany w Londynie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego na wniosek polskich władz. W lutym 2025 r. brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że były szef RARS może opuścić areszt za kaucją i poręczeniem majątkowym. 10 lutego wyszedł on na wolność.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego między 2021 a 2023 rokiem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wszczęto je w grudniu 2023 roku. Prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Rządowa Agencja Rezerw StrategicznychPrawo i SprawiedliwośćLondynSąd
Czytaj także:
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
"To jest jednym słowem szaleństwo". Maklerzy ostrzegają
BIZNES
imageTitle
Gol samobójczy. Pech reprezentanta Polski
EUROSPORT
Stacja kolejowa w Otwocku
Pierwszy dzień roboczy bez pociągów na linii otwockiej
WARSZAWA
Viktor Orban
Sojusznicy Orbana piszą do Magyara. "Zależy nam na przyjaznych stosunkach"
Świat
Traktor potrącił szesnastolatka.
16-latek potrącony przez ciągnik podczas prac polowych
Szczecin
Peter Magyar
Polityczna zmiana, rynkowa ulga. Co zwycięstwo Tiszy oznacza dla węgierskiej waluty
BIZNES
Bocheński
Europoseł PiS: są rozbieżności, ale Orban nadal będzie naszym bliskim partnerem
Polska
Barack Obama
Obama o "zwycięstwie demokracji". Pisze też o Polsce
Świat
imageTitle
Trener trafiony krążkiem w twarz. Opuści końcówkę sezonu
EUROSPORT
imageTitle
Piąty gol z rzędu. Polak kontynuuje strzelecką serię
EUROSPORT
Złotówki Pieniądze PLN
Mniej pieniędzy z podatku Belki. Wpływy znów spadają
BIZNES
Susza w Karolinie Północnej zwiększa ryzyko wybuchu pożarów
Ze skutkami tego żywiołu będą mierzyć się przez całe dekady
METEO
Pożar ciężarówki na Wisłostradzie
Ciężarówka w ogniu na Wisłostradzie
WARSZAWA
Rzeszów, 06.06.2018. Główny oskarżony Paweł K. na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Kończy się proces w sprawie zabójstwa Iwony Cygan
Rzeszów
44 min
shutterstock_1223146672
To nie istnieje, czy wszyscy je mają? Największa bzdura o ADHD
Wywiad medyczny
Ukrył się przed policją na strychu zawinięty w dywan
By ukryć się przed policją, zawinął się w dywan
WARSZAWA
imageTitle
Incydent z kibicem zabrał szansę na wygraną
EUROSPORT
frankfurt niemcy lotnisko - Veniamin Kraskov shutterstock_323095040
Gigant odwołuje setki lotów. Piloci rozpoczęli strajk
BIZNES
Donald Trump
Trump: wysokie ceny ropy i benzyny mogą się utrzymać do listopada
Świat
imageTitle
Niespodzianka z udziałem Polaka. Jest o krok od spełnienia marzeń
EUROSPORT
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Będzie "blokada całego ruchu morskiego". Komunikat wojska USA
Świat
Mroźny poranek, mroźna noc
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
Donald Trump
"Nie chcę papieża, który...". Trump ostro o Leonie XIV
Świat
peter donald
Tusk zadzwonił do Magyara. "Bardzo się cieszę. Chyba nawet bardziej od ciebie"
Polska
Tisza wygrywa wybory na Węgrzech
Zmiana po 16 latach, Orban uznaje porażkę, Magyar o "wyzwoleniu"
PODSUMOWANIE
Wczesna wiosna, kotki, bazie
Dziś nawet 17 stopni, ale miejscami silniej powieje
METEO
Peter Magyar
Najważniejsze zadania Magyara? Jest ich pięć
Marcin Złotkowski
Peter Magyar
Zakończył erę Orbana. Dlaczego jemu się to udało?
Marcin Złotkowski
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
Co dalej z Ziobrą i Romanowskim? "Nie zdradzę nowego adresu"
Świat
Zwolennicy partii Tisza
Atmosfera "jak po zwycięstwie w mistrzostwach świata"
Świat

