Nie żyje Bożena Dykiel

Bożena Dykiel urodziła się 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie. Była absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Zadebiutowała przed kamerami rolą autostopowiczki w filmie "Uciec jak najbliżej". Na początku lat 70. występowała w Studenckim Teatrze Satyryków, a następnie w Teatrze Narodowym w Warszawie.

O śmierci artystki poinformował w piątek rano ksiądz Andrzej Luter. "Aktorka żywioł!" - wspomniał.

Do legendy przeszła rolą Goplany w "Balladynie" Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Grała u Andrzeja Wajdy ("Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Wielki Tydzień") oraz u Janusza Zaorskiego ("Awans"). Współpracowała także z teatrami warszawskimi: Scena Prezentacje, Nowym, Syrena, Komedia.

Bożena Dykiel na Festiwalu Filmowym w Gdyni Źródło: Piotr Wittman/PAP

Największą popularność przyniosły jej role w komediach Stanisława Barei - "Alternatywy 4" i "Brunet wieczorową porą".

Bożena Dykiel występowała w serialu "Na Wspólnej" na antenie TVN od początku jego emisji w 2003 roku.

Bożena Dykiel w hali odlotów na lotnisku Okęcie, w trakcie akcji promującej czytanie książek na wakacjach Źródło: Szymon Pulcyn/PAP

Została odznaczona Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", który wręczono jej w 2022 roku.

Bożena Dykiel w kadrze z filmu "Pewnego letniego dnia" z 1988 roku Źródło: Witold Rozmysłowicz/PAP

