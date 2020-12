"Stracił szansę, żeby siedzieć cicho". Politycy komentują słowa biskupa o "ideologii bezwstydu"

"Takie analogie są nie tylko niestosowne, ale skandaliczne"

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO) i opozycjonista za czasów PRL zwrócił uwagę, że przemówienie biskupa miało miejsce tam, "gdzie zginęli ludzie". - Jestem zbulwersowany tymi słowami, takimi porównaniami - ocenił. - Ksiądz biskup Szlachetka nie pamięta tego okresu Grudnia i tego, co się działo. Ale nawet jeśli nie pamięta, to powinien wiedzieć, że takich porównań się nie stosuje i że takie analogie są nie tylko niestosowne, ale skandaliczne - powiedział.

"Coś się rzuciło tym ludziom na głowę"

Słowa biskupa komentował również Zbigniew Janas, były poseł i działacz opozycji z czasów PRL. - Niestety, można powiedzieć, że biskup zepsuł całą tą uroczystość. Bo zamiast mówić o tej tragedii, o tych ludziach, to zaczął od ideologii, na dodatek obrażając ludzi, mówiąc o tym, że nie mają w sobie patriotyzmu i że to źli ludzie - skomentował. - Naplótł tyle, że głowa mała - dodał.

- Coś się rzuciło tym ludziom na głowę. Do końca nie jestem w stanie ogarnąć, jak można w takim dniu wygadywać takie rzeczy przeciwko innym ludziom, właśnie tego dnia. To niepokojące - podsumował.

"Nie kto inny, jak Kościół katolicki, jest bezwstydny w swoim działaniu"

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), komentując w Sejmie wypowiedź biskupa, ocenił, że "widać, że nadal w Kościele katolickim, a szczególnie wśród hierarchii, obowiązuje kompletny brak refleksji nad tym, co się dzieje we współczesnym świecie i w Polsce".

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus oceniła, że "ideologia bezwstydu to bardzo dobre określenie na zachowanie polskiego Kościoła". - Bo nie kto inny, jak Kościół katolicki, jest bezwstydny w swoim działaniu: ukrywa księży pedofili, przenosi z parafii do parafii, nie reaguje na to, co się w Kościele dzieje - wymieniała.