"Ucieczka przed brakiem argumentów". Kalisz o reakcjach Boguckiego

Zbigniew Bogucki
Kalisz o zachowaniu Boguckiego. "To nie jest tylko cecha dzisiejszego szefa kancelarii prezydenta"
Brakuje argumentacji merytorycznej i wtedy następuje kontratak ad personam - ocenił w programie "#BezKitu" w TVN24 adwokat Ryszard Kalisz. Komentował między innymi ostatnie nerwowe reakcje szefa kancelarii prezydenta, co według niego "świadczy o ucieczce przed brakiem argumentów".

Gościem programu "#BezKitu" w TVN24 był adwokat Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej i były szef prezydenckiej kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego. W programie pytany był o ostatnie wypowiedzi Zbigniewa Boguckiego, który pełni funkcję szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.

Między innymi w środę w "Rozmowie Piaseckiego" Bogucki nerwowo reagował, gdy był pytany o reakcję Karola Nawrockiego na pytanie dziennikarza TVN24 Mateusza Półchłopka. Odbiła się ona w mediach szerokim echem. - Mamy do czynienia z zachowaniem pana, który zachowuje się nie jak półdziennikarz, tylko jak ćwierćdziennikarz - denerwował się Bogucki, zapewniając przy tym, że "mówi o jego zachowaniu" i "nie odnosi się do osoby".

O powód wizyty Nawrockiego na Węgrzech Bogucki był pytany również w piątek przez sejmowych reporterów. W reakcji obrażał dziennikarzy, zarzucając im manipulację i przekraczanie uprawnień. Tak nie było - dziennikarze wykonywali w Sejmie swoją pracę.

Kalisz: brakuje argumentacji merytorycznej i wtedy następuje kontratak

Kalisz, komentując zachowanie Boguckiego, stwierdził, że "to nie jest tylko cecha dzisiejszego szefa kancelarii prezydenta". - To jest cecha wielu polityków, głównie zresztą PiS-u, że brakuje argumentacji merytorycznej i wtedy następuje kontratak ad personam - ocenił.

Stwierdził też, że tego rodzaju reakcje nie są przejawem mądrości, czy wypowiedzi zmierzających do wyjaśnienia sprawy. - To świadczy o ucieczce przed brakiem argumentów - powtórzył adwokat.

Nawiązał następnie do nerwowej reakcji Nawrockiego względem reportera TVN24, który pytał go, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. - Ta cecha związana z pouczaniem jest cechą ludzi, którzy są przekonani o tym, że nie robią czegoś właściwie - ocenił Kalisz.

Kalisz o roli Boguckiego. "Tak było w naszych czasach..."

Kalisz był również pytany, czy wizyty prezydenta są w jego kancelarii za każdym razem analizowane pod względem ewentualnych konsekwencji lub korzyści. Zgodził się z tym i zaznaczył: - Każda wizyta prezydenta w naszych czasach była przygotowywana właśnie pod kątem politycznym, merytorycznym, ale (...) również pod kątem czysto technicznym. 

Powiedział też, że zasadą polityki międzynarodowej było niejeżdżenie do innego kraju w okresie zbliżających się wyborów. - A jak już się jeździ, to się spotyka i z jednym głównym kandydatem, i z drugim - stwierdził Kalisz. Na Węgrzech 12 kwietnia odbędą się wybory parlamentarne

Kalisz pytany, czy szef prezydenckiej kancelarii jest odbiciem prezydenta, odparł, że "tak było w jego czasach". Jak wspominał, prezydent Kwaśniewski miał trzech najbliższych współpracowników - on "był głosem prezydenta" w sprawach prawnoustrojowych.

- Bardzo długo ze sobą rozmawialiśmy, analizowaliśmy wszystkie koncepcje i dzisiaj, jak rozumiem, pan minister Zbigniew Bogucki wypowiada się "instead", czyli "zamiast" prezydenta. On jest jakby reprezentantem prezydenta - ocenił Kalisz.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Ryszard KaliszZbigniew BoguckiKancelaria Prezydenta RPKarol NawrockiPrezydent RP
Kamila Grenczyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica