Duży pożar kamienicy. Strażacy ewakuowali mieszkankę z balkonu

W niedzielę o godzinie 2.59 doszło do pożaru w domu na ulicy Kołłątaja 14 w Będzinie (woj. śląskie).
- Lokatorzy zauważyli pożar na klatce schodowej. Pożar był już na tyle rozwinięty, że rozprzestrzenił się na kondygnację dachową i objął praktycznie całą powierzchnie dachu - przekazał mł. asp. Paweł Wolny, oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.
Z ustaleń wynika, że w budynku zamieszkiwały trzy osoby. Pożar objął około 335 metrów kwadratowych powierzchni.
Jedna osoba ewakuowana
- Dwie kobiety ewakuowały się samodzielnie przed naszym przebyciem, natomiast trzecia została na balkonie. Ewakuowali ją nasi ratownicy przy pomocy drabiny przystawnej. Jedna z tych dwóch kobiet, które same się ewakuowały, wymagała hospitalizacji. Przekazaliśmy ją zespołowi ratownictwa medycznego - dodał Wolny.
Lokatorzy przyległych kamienic również bezpiecznie się ewakuowali. Pozostają pod opieką sąsiadów bądź rodziny.
- Udało nam się doprowadzić do obrony sąsiednich kamienic, ogień nam się nie rozprzestrzenił na dachy sąsiednich kamienic. Kamienica wchodzi w plac, dlatego musieliśmy przy pomocy drabin i podnośnika prowadzić działania - podkreśla rzecznik.
Kilkudziesięciu strażaków w akcji
W kulminacyjnym momencie działań na miejscu pracowało 18 zastępów straży pożarnej, czyli łącznie około 65 ratowników. Zdjęcia z pożaru otrzymaliśmy na Kontakt24.
Sytuacja jest opanowana, pożar jest zlokalizowany, natomiast trwa jego dogaszenie i przeszukiwanie pogorzeliska.
Autorka/Autor: momo, akr, SK
Źródło: TVN24, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Straż Pożarna