Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Duży pożar kamienicy. Strażacy ewakuowali mieszkankę z balkonu

Pożar w Będzinie
Pożar kamienicy na Śląsku. Jedna osoba ewakuowana
Źródło: Kontakt24
W nocy z sobotę na niedzielę w kamienicy w Będzinie wybuchł pożar. Dwie osoby ewakuowały się samodzielnie, a trzecią strażacy sprowadzili z balkonu. Jedna osoba trafiła do szpitala. W akcji brało udział 18 zastępów straży pożarnej.

W niedzielę o godzinie 2.59 doszło do pożaru w domu na ulicy Kołłątaja 14 w Będzinie (woj. śląskie).

- Lokatorzy zauważyli pożar na klatce schodowej. Pożar był już na tyle rozwinięty, że rozprzestrzenił się na kondygnację dachową i objął praktycznie całą powierzchnie dachu - przekazał mł. asp. Paweł Wolny, oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Z ustaleń wynika, że w budynku zamieszkiwały trzy osoby. Pożar objął około 335 metrów kwadratowych powierzchni.

Pożar kamienicy w centrum Będzina
Pożar w Będzinie
Pożar w Będzinie
Źródło: Państwowa Straż Pożarna
Pożar mieszkania w kamienicy w Będzinie
Pożar mieszkania w kamienicy w Będzinie
Źródło: Państwowa Straż Pożarna
Trwa dogaszanie kamienicy w Będzinie
Trwa dogaszanie kamienicy w Będzinie
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
18 zastępów straży pożarnej walczyło z ogniem w Będzinie
18 zastępów straży pożarnej walczyło z ogniem w Będzinie
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
Nocny pożar przy ul. Kołłątaja w Będzinie
Nocny pożar przy ul. Kołłątaja w Będzinie
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
Pożar kamienicy w centrum Będzina
Pożar kamienicy w centrum Będzina
Źródło: Państwowa Straż Pożarna
Dogaszanie pożaru
Dogaszanie pożaru
Źródło: TVN24
Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej
Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej
Źródło: TVN24

Jedna osoba ewakuowana

- Dwie kobiety ewakuowały się samodzielnie przed naszym przebyciem, natomiast trzecia została na balkonie. Ewakuowali ją nasi ratownicy przy pomocy drabiny przystawnej. Jedna z tych dwóch kobiet, które same się ewakuowały, wymagała hospitalizacji. Przekazaliśmy ją zespołowi ratownictwa medycznego - dodał Wolny.

Lokatorzy przyległych kamienic również bezpiecznie się ewakuowali. Pozostają pod opieką sąsiadów bądź rodziny.

- Udało nam się doprowadzić do obrony sąsiednich kamienic, ogień nam się nie rozprzestrzenił na dachy sąsiednich kamienic. Kamienica wchodzi w plac, dlatego musieliśmy przy pomocy drabin i podnośnika prowadzić działania - podkreśla rzecznik.

Kilkudziesięciu strażaków w akcji

W kulminacyjnym momencie działań na miejscu pracowało 18 zastępów straży pożarnej, czyli łącznie około 65 ratowników. Zdjęcia z pożaru otrzymaliśmy na Kontakt24.

Pożar kamienicy w Będzinie (Śląskie)
Pożar kamienicy w Będzinie (Śląskie)
Źródło: Matio/Kontakt24

Sytuacja jest opanowana, pożar jest zlokalizowany, natomiast trwa jego dogaszenie i przeszukiwanie pogorzeliska.

Autorka/Autor: momo, akr, SK

Źródło: TVN24, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Straż Pożarna

Udostępnij:
TAGI:
ŚląskpożarStraż pożarnaBędzin
Czytaj także:
Awaria wodociągowa na drugiej linii metra
Podejrzani o dywersję na kolei mają być ścigani czerwoną notą Interpolu
WARSZAWA
imageTitle
Tomasiak błysnął w kwalifikacjach. Siedmiu Polaków z awansem
RELACJA
Wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Strzelał z wiatrówki, bił i kopał. Mężczyzna stracił oko. Wyrok
Wrocław
imageTitle
Upadek Polaka podczas kwalifikacji w Wiśle
EUROSPORT
Bóbr pojawił się w hrabstwie Norfolk w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 400 lat
Nie widziano go tam od 400 lat. "To był wyjątkowy moment"
METEO
Donald Tusk w Sejmie
"Rosyjski pasek" i "zdymisjonowanie szefów służb specjalnych". Co dalej z kryptowalutami?
Polska
Była pijana
Pijana i bez prawa jazdy wiozła trzylatka. Bo "chciała poćwiczyć"
Białystok
Klatka kluczowa-81294
Napaść na lotnisku Heathrow. Pięć osób w szpitalu, jedna w rękach policji
Świat
Pożar ciężarówki na terminalu w Gdyni
Ciężarówka spłonęła. W szoferce znaleziono ciało
Trójmiasto
haslo hasla shutterstock_545846881
Oto 10 najpopularniejszych haseł używanych przez Polaków w sieci
BIZNES
74-latka miała werbować potencjalne ofiary (zdjęcie ilustracyjne)
74-latka wpadła w sidła oszustów, potem do nich dołączyła
Białystok
imageTitle
To nie był udany dzień polskich snowboardzistów
EUROSPORT
Kierowca w Rumunii w skutek hipoglikemii stracił panowanie nad pojazdem
Samochód wzbił się w powietrze i przeleciał na jezdnią
Świat
Pogoda na 16 dni
Temperatura wymknie się normom. Pogoda na 16 dni
METEO
Sierpc (zdjęcie ilustracyjne)
Na północy Mazowsza zawyły syreny alarmowe
WARSZAWA
Akcja trwała trzy godziny
Spłonęły trzy ciężarówki, pięć naczep i kombajn
Lublin
Policja Luwr
"Kompletne ośmieszenie Luwru". Gdzie są "bezcenne" klejnoty?
Świat
Erupcja wulkanu Kilauea zniszczyła kamerę
Tefra pochłania kamerę. Widać to na nagraniu
METEO
imageTitle
Zatrzymano organizatorów biegu w Iranie. "Lekceważenie zasad ubioru"
EUROSPORT
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Kamery i znaki już są. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy
WARSZAWA
imageTitle
Wielki wyczyn, ale też kluczowe pudło gwiazdy NBA
EUROSPORT
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Dostępność takich mieszkań spada
BIZNES
Później przebiegało już całe stado
Pierwszy odważnie, drugi z rezerwą. Tak żubry przechodziły przez jezdnię
Białystok
imageTitle
Błachowicz był pewny zwycięstwa. Werdykt przyjął z niedowierzaniem
EUROSPORT
Ryś europejski (lynx lynx)
Nie będą musiały jeździć setek kilometrów
METEO
26-latek nie żyje po czołowym zderzeniu z autobusem
26-latek czołowo zderzył się z autobusem. Zginął
Lublin
imageTitle
"Mamy to!". Polscy skialpiniści wystąpią na igrzyskach
Najnowsze
Dziecko urodziło się na stacji paliw
Urodziła na stacji paliw. Akurat była tam położna
Kraków
Droga S10 ma przebiegać przez ogródki działkowe. To wzbudza obawy działkowców
Ma tu lecieć ekspresówka. "Nie przyjmujemy do wiadomości"
Michał Malinowski
gdansk choinka market galeria handlowa shutterstock_2236754341
Czy dzisiaj zrobimy większe zakupy?
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica