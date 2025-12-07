Duży pożar kamienicy. Strażacy ewakuowali mieszkankę z balkonu

Pożar kamienicy na Śląsku. Jedna osoba ewakuowana Źródło: Kontakt24

W niedzielę o godzinie 2.59 doszło do pożaru w domu na ulicy Kołłątaja 14 w Będzinie (woj. śląskie).

- Lokatorzy zauważyli pożar na klatce schodowej. Pożar był już na tyle rozwinięty, że rozprzestrzenił się na kondygnację dachową i objął praktycznie całą powierzchnie dachu - przekazał mł. asp. Paweł Wolny, oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Z ustaleń wynika, że w budynku zamieszkiwały trzy osoby. Pożar objął około 335 metrów kwadratowych powierzchni.

Pożar kamienicy w centrum Będzina Pożar w Będzinie Źródło: Państwowa Straż Pożarna Pożar mieszkania w kamienicy w Będzinie Źródło: Państwowa Straż Pożarna Trwa dogaszanie kamienicy w Będzinie Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie 18 zastępów straży pożarnej walczyło z ogniem w Będzinie Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie Nocny pożar przy ul. Kołłątaja w Będzinie Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie Pożar kamienicy w centrum Będzina Źródło: Państwowa Straż Pożarna Dogaszanie pożaru Źródło: TVN24 Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej Źródło: TVN24

Jedna osoba ewakuowana

- Dwie kobiety ewakuowały się samodzielnie przed naszym przebyciem, natomiast trzecia została na balkonie. Ewakuowali ją nasi ratownicy przy pomocy drabiny przystawnej. Jedna z tych dwóch kobiet, które same się ewakuowały, wymagała hospitalizacji. Przekazaliśmy ją zespołowi ratownictwa medycznego - dodał Wolny.

Lokatorzy przyległych kamienic również bezpiecznie się ewakuowali. Pozostają pod opieką sąsiadów bądź rodziny.

- Udało nam się doprowadzić do obrony sąsiednich kamienic, ogień nam się nie rozprzestrzenił na dachy sąsiednich kamienic. Kamienica wchodzi w plac, dlatego musieliśmy przy pomocy drabin i podnośnika prowadzić działania - podkreśla rzecznik.

Kilkudziesięciu strażaków w akcji

W kulminacyjnym momencie działań na miejscu pracowało 18 zastępów straży pożarnej, czyli łącznie około 65 ratowników. Zdjęcia z pożaru otrzymaliśmy na Kontakt24.

Pożar kamienicy w Będzinie (Śląskie) Źródło: Matio/Kontakt24

Sytuacja jest opanowana, pożar jest zlokalizowany, natomiast trwa jego dogaszenie i przeszukiwanie pogorzeliska.