Będzie Rada Gabinetowa. Prezydent poinformował premiera o dacie

Szefernaker: Nawrocki przekazał premierowi informację o zwołaniu Rady Gabinetowej. Odbędzie się 27 sierpnia

W Pałacu Prezydenckim odbyło się w czwartek spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Trwało ono około godziny. Była to ich pierwsza rozmowa w cztery oczy od objęcia urzędu przez Nawrockiego.

Po ich rozmowie szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker przekazał dziennikarzom szczegóły. Przypomniał, że w środę odbyło się spotkanie liderów europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem, w którym uczestniczył Nawrocki. - Po tym spotkaniu pan premier Donald Tusk poprosił kancelarię prezydenta o zorganizowanie spotkania z panem prezydentem. Do spotkania doszło dzisiaj w południe - powiedział.

"Nawrocki przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca"

Szefernaker oznajmił, że "spotkanie przede wszystkim dotyczyło kwestii międzynarodowych, kwestii bezpieczeństwa, spraw najważniejszych dziś dla Polaków". - Prezydent Karol Nawrocki przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach - powiedział.

Szefernaker o spotkaniu Nawrockiego z Tuskiem

Jak powiedział, "konstytucja prerogatywy prezydenta jasno wskazuje". - Prezydent będzie aktywnie uczestniczył w życiu publicznym. Będzie korzystał z prerogatyw, które są prawem dla niego ustanowione. O tym między innymi także była ta rozmowa - przekazał.

Będzie Rada Gabinetowa

- Prezydent Karol Nawrocki przekazał panu premierowi informację o zwołaniu Rady Gabinetowej. (....) Odbędzie się 27 sierpnia i będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz z kwestiami ustrojowymi, rozwojowymi - mówił dalej.

Będzie to między innymi - przekazał Szefernaker - kwestia "ustaw, które pan prezydent już wprowadził do parlamentu".

