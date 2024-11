W środę w Redzikowie pod Słupskiem w woj. pomorskim odbyło się uroczyste otwarcie bazy amerykańskiej tarczy antyrakietowej z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy , ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli władz USA i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte . Wyjaśniamy, co to za obiekt, jak działa i jakie ma możliwości.

Baza w Redzikowie - co to

Baza jest częścią Aegis Ashore, czyli lądowego rozszerzenia amerykańskiego morskiego systemu antybalistycznego. Jednocześnie jest elementem systemu obrony przeciwrakietowej europejskich członków NATO (European Phased Adaptive Approach, EPAA), który stanowi wkład USA w zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej Sojuszu. Baza należy do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i podlega głównemu dowództwu sił amerykańskich w Europie - USEUCOM. Jest jednak zarazem włączona w struktury dowodzenia NATO, ponieważ amerykański dowódca USEUCOM jest jednocześnie głównym dowódcą wszystkich sił NATO w Europie (SACEUR).

Jak działa baza w Redzikowie?

Baza w Redzikowie jako element systemu Aegis Ashore wchodzi w skład tzw. tarczy antyrakietowej mającej chronić Stany Zjednoczone oraz ich europejskich sojuszników przed rakietami balistycznymi. Została zaprojektowana przede wszystkim do przeciwdziałania zagrożeniu atakami rakietowymi spoza obszaru euroatlantyckiego.

Elementy europejskiej części amerykańskiej tarczy antyrakietowej rozsiane są w różnych miejscach w Europie. Baza w Redzikowie jest miejscem, gdzie rozmieszczone zostały wyrzutnie rakietowe pionowego startu wyposażone w pociski przechwytujące SM-3. Taka sama baza z wyrzutniami antyrakiet znajduje się w rumuńskim Deveselu, a kolejne wyrzutnie znajdują się na okrętach US Navy stacjonujących w Rota w Hiszpanii . Z tych miejsc, w razie wykrycia zagrożenia, mogą być wystrzeliwane pociski zestrzeliwujące wrogie rakiety.

Baza w Redzikowie - możliwości

Sercem bazy w Redzikowie są wyrzutnie rakietowe pionowego startu typu Mk41. To uniwersalne amerykańskie wyrzutnie, z których mogą być odpalane różnego rodzaju pociski - w przypadku bazy w Polsce znajdują się w nich pociski antybalistyczne SM-3, które zaprojektowane są do zestrzeliwania rakiet balistycznych w środkowej fazie ich lotu, czyli ponad ziemską atmosferą. SM-3 wyposażone są w kinetyczną głowicę, której zadaniem jest zniszczyć pocisk balistyczny bezpośrednio w niego uderzając.

Pociski, w które wyposażona jest baza w Redzikowie, służą do obrony przede wszystkim przed rakietami średniego (1000-3000 km) i pośredniego (3000-5500 km) zasięgu. Nie służą natomiast do zestrzeliwania rakiet krótkiego zasięgu, samolotów ani dronów. W bazie znajduje się także dobrze widoczny wielofunkcyjny radar AN/SPY-1, wykorzystywany także na amerykańskich niszczycielach i krążownikach rakietowych.

Baza w Redzikowie a zagrożenia z Rosji i Białorusi

Baza w Redzikowie zaczęła powstawać w czasach, gdy głównego zagrożenia rakietowego dla Europy USA i ich sojusznicy spodziewali się ze strony Iranu , przypomina analityk Polityki Insight ds. bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Marek Świerczyński. Według niego, "są pewne znaki zapytania", jeśli chodzi o możliwości bazy i wystrzeliwanych z niej antyrakiet np. wobec zagrożenia atakami z Rosji czy Białorusi. - Trzeba zadać pytanie, mam nadzieję, że polskie władze zadają takie pytanie partnerom z USA i otrzymują odpowiedzi, jak się ma taka lokalizacja i zdolności rozmieszczone w tych bazach do zagrożenia z Rosji - dodał.

Świerczyński przypomina, że wyrzutnie zainstalowane w bazie mogą być zastosowane do wystrzeliwania nie tylko pocisków przechwytujących SM-3IIA, ale także bardziej wszechstronnych SM-6, a nawet stricte ofensywnych rakiet manewrujących Tomahawk. Analityk podkreślił też, że bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski jest zainstalowany w bazie radar. - Potężny radar (morskiego systemu obrony antybalistycznej - red.) Aegis, który widzi na kilkaset kilometrów. Tak naprawdę z naszego punktu widzenia to gdyby było tak, żeby ten radar został włączony w polski system, bo na pewno będzie w systemie natowskim, to byłoby z pewnością ogromne wzmocnienie tak zwanej świadomości sytuacyjnej - ocenił.