Rzecznik KGP w sprawie Nowackiej: Nie będzie wyroku w pięć minut. Potrzebne szczegółowe wyjaśnienia

Nowacka była gościem niedzielnych "Faktów po Faktach". Na antenie TVN24 mówiła, że w tej sprawie "nie odpuszcza" i zamierza "dochodzić swoich praw". - Nikt nie ma prawa stosować przemocy tak dużej, bezpośredniej w stosunku do osób nieagresywnych. Słyszałam wypowiedź komendanta, który mówił, że mnie zaprosi. Poczekam. Na razie nikt z władz się nie odezwał. Nie odezwał się szef żadnych służb ani MSWiA. Nie usłyszałam też takiego ludzkiego słowa "przepraszam" - relacjonowała.

"Nie na tym polega kontrola, aby w pięć minut osądzać"

- W przeciwieństwie do rożnego rodzaju pseudoekspertów czy niektórych mediów, przez nasz profesjonalizm my nie możemy sobie pozwolić na wydanie wyroku w pięć minut. To wymaga szczegółowego wyjaśnienia, szczegółowej analizy nagrań, nie tylko nagrań z kamerki policjanta, ale też od osób postronnych - przekonywał.