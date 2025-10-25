Nowacka: polską tradycją nie jest łasić się do nazioli, tylko ich gonić

Nowacka: polską tradycją jest świeckie państwo Źródło: TVN24

Podczas sobotniej konwencji PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska zjednoczyły się jako jedna partia pod nazwą Koalicja Obywatelska. Ogłosił to Donald Tusk. To funkcjonująca od lat nazwa klubu parlamentarnego i koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych z 2019 oraz 2023 r.

Zielone światło dla połączenia sił dał zarząd Platformy Obywatelskiej, który w ten piątek, tuż przed konwencją, zebrał się jeszcze raz. W połączeniu nie wzięli udziału Zieloni. W stanowisku rady krajowej "z zadowoleniem odnotowano", że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska uznają "programową i tożsamościową odrębność" tej partii, będącej częścią Europejskiej Partii Zielonych.

Nowacka o polskiej tradycji

W swoim wystąpieniu na konwencji krajowej PO, szefowa Inicjatywy Polska Barbara Nowacka wskazywała na kwestie, które połączyły ją z innymi parlamentarzystami KO, wymieniając m.in. troskę o prawa kobiet.

- Cieszę się, że w KO mówimy (w tej sprawie - red.) wszyscy jednym głosem, bez kompromisów - powiedziała, wskazując, że przestrzeni do kompromisu w tej kwestii nie ma - bo albo kobiety mają prawa, albo nie.

Barbara Nowacka Źródło: Paweł Supernak/PAP

Nowacka wskazywała też na inne sprawy, na które członkowie Koalicji Obywatelskiej patrzą podobnie. - To nie jest, wbrew temu, co pokazywał przez lata PiS, polską tradycją klękać przed biskupem. Polską tradycją jest szanować każdą osobę bez względu na jej wiarę lub (jej) brak (...). Polską tradycją, wbrew temu, co teraz pokazuje PiS, nie jest łasić się do nazioli, polską tradycją jest nazistów gonić. I to pokażemy po raz kolejny - mówiła Nowacka.

- Ja też miałam wątpliwą przyjemność widzieć wczoraj te PiS-owskie popisy - dodała, nawiązując do konwencji programowej PiS. - Ale też widziałam kilka dni temu w jednej ze szkół na Lubelszczyźnie, że zaprosili (Roberta) Bąkiewicza - przypomniała.

- Słuchajcie, to co oni zrobili z Polską - oni chcą, żeby to wróciło (...). Bo oni kochają wyłącznie pieniądz i wyłącznie Jarosława Kaczyńskiego. A my kochamy was wszystkich, my kochamy Polskę - podkreśliła szefowa Inicjatywy Polska.

