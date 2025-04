Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o ataku nożownika i śmierci lekarza Źródło: TVN24

Do tragedii w krakowskim szpitalu, gdzie zginął lekarz zaatakowany nożem przez napastnika, odnieśli się prezydent i premier. "Jestem wstrząśnięty" - napisał Donald Tusk i przekazał wyrazy współczucia bliskim. "Trudno znaleźć słowa, by wyrazić żal z powodu niepojętej tragedii" - dodał Andrzej Duda.

Kluczowe fakty: W krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim do gabinetu, w którym lekarz badał pacjentkę, wtargnął 35-latek i zaatakował lekarza nożem. Ortopedy - mimo wysiłków lekarzy - nie udało się uratować.

Kondolencje bliskim lekarza złożyli prezydent i premier.

Lekarz krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego został zaatakowany we wtorek, ok. godz. 10.30. Do gabinetu, w którym ortopeda badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował lekarza nożem. Lekarz, mimo wysiłków personelu medycznego, zmarł.

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski poinformował, że napastnikiem był pacjent niezadowolony z przebiegu leczenia.

Premier: jestem wstrząśnięty

"Jestem wstrząśnięty tragedią w krakowskim szpitalu. Najgłębsze wyrazy współczucia dla bliskich. Wszyscy jesteśmy dzisiaj z Wami" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Prezydent o niepojętej tragedii

Głos zabrał także prezydent Andrzej Duda.

"Trudno znaleźć słowa, by wyrazić żal z powodu niepojętej tragedii, do jakiej doszło dziś w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Moje myśli są przy Najbliższych, Przyjaciołach i Współpracownikach zamordowanego Lekarza. Dziękuję wszystkim, którzy nieśli i niosą pomoc w związku z tym strasznym wydarzeniem. Łączę się w modlitwie za spokój duszy Zmarłego (pisownia oryginalna - red.)" - napisał na platformie X.

