Atak gazem na Barbarę Nowacką. Policjant z zarzutami

Barbara Nowacka zaatakowana gazem w czasie protestu

Prokuratura postawiła zarzuty policjantowi, który w listopadzie 2020 roku użył gazu pieprzowego przeciwko Barbarze Nowackiej z Koalicji Obywatelskiej. Stało się to w czasie interwencji poselskiej w trakcie demonstracji.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzut Dawidowi B. w czwartek. Funkcjonariusz jest podejrzany o to, że w dniu 28 listopada 2020 roku przekroczył swoje uprawnienia.

"Podczas czynności służbowych (...) przechodząc obok posłanki na Sejm RP Barbary Nowackiej, która uczestniczyła w manifestacji w ramach interwencji poselskiej, czyli w czasie i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych jako poseł, bezpośrednio po okazaniu przez nią legitymacji poselskiej, przekroczył swoje uprawnienia" - pisze prokuratura.

Jak wyjaśnia, policjant "wystąpił z pierwszego szeregu tyraliery, przez co doprowadził do chwilowego złamania ciągłości jej linii, a następnie skierował się w kierunku posłanki Barbary Nowackiej i indywidualnie trzykrotnie użył wobec niej środka przymusu bezpośredniego (....), to jest ręcznego miotacza gazu pieprzowego, kierując go w jej twarz z odległości mniejszej niż pół metra" - wyjaśnia.

Policjant pryska gazem w twarz Barbarze Nowackiej, 28 listopada 2020 Źródło: Czarek Sokolowski/Associated Press/East News

Prokuratura uzasadnia, że "było to niezgodne z zasadami taktyki i techniki interwencji policyjnej, zasadą proporcjonalności użycia sił i środków, a także z zasadami niezbędności i celowości określonymi w Ustawie z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz niezgodne i niezasadne w kontekście art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora, czym działał na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonej poseł na Sejm RP Barbary Nowackiej".

Protesty w Warszawie

28 listopada 2020 roku trwały manifestacje Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, które w całym kraju zorganizowano przy okazji 102. rocznicy uzyskania przez kobiety praw wyborczych. Największa odbyła się w Warszawie pod hasłem "Warszawa Niepodległa - W imię matki, córki, siostry". Policjant, który zaatakował ówczesną posłankę, rozpylił gaz łzawiący podczas akcji blokowania Trasy Łazienkowskiej.

Nowacka relacjonowała później, że dostała z bardzo bliskiej odległości w oczy i w ucho oraz że w tym momencie trzymała w dłoni legitymację poselską.

29.11.2020 | Barbara Nowacka potraktowana gazem podczas protestu Źródło: Fakty TVN

Policjant nie przyznał się do winy

Jak informuje prokuratura, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył do protokołu oświadczenie, odmówił składania wyjaśnień i odpowiadania na pytania.

Został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych.